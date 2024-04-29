الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: العدل الدولية ستصدر أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين

محكمة العدل الدولية،
محكمة العدل الدولية، فيتو

غزة الآن، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأحد أن المدعي العام لـ  محكمة العدل الدولية في لاهاي اتخذ على الأرجح قراره بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتبعاتها الإنسانية، وفق ما وصل إلى إسرائيل من معلومات.

وقالت الهيئة إن "السبب الرئيسي لإصدار أوامر الاعتقال ليس عدد القتلى في قطاع غزة، بل الوضع الإنساني حيث يشتبه المدعي العام في أن إسرائيل لم تقدم فقط مساعدات كافية لقطاع غزة، بل إنها منعت وأوقفت عن عمد إدخال مثل هذه المساعدات، وتسببت في حدوث حالات مجاعة، وهذا يتعارض مع القانون الدولي، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

Advertisements

الحرب على قطاع غزة

 

كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أصدرت في وقت سابق من اليوم تعليمات فورية لكل السفارات الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم بالاستعداد لموجة من معاداة السامية واليهود في ظل قرارات متوقعة من محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة.

ويعتقد الإسرائيليون أن المحكمة قد تصدر خلال أيام أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي.

وأضافت الهيئة: "وجه وزير الخارجية يسرائيل كاتس بتعزيز الأمن في سفارات إسرائيل في جميع أنحاء العالم والاستعداد لاندلاع موجة معادية للسامية ومناهضة لإسرائيل".

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، عبر نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن نتنياهو بذل جهودًا كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل غير مباشر.

ووفقا لصحيفة "معاريف"، ثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت.

وكان نتنياهو قد قلل في تصريحات له الأسبوع الماضي من شأن أي قرارات قد تصدر عن محكمة العدل الدولية، وقال إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل بشأن غزة. كما وصف في بيان على منصة إكس احتمال صدور مذكرات اعتقال بأنها سابقة خطيرة.

وكتب نتنياهو: "لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية إن تغريدة نتنياهو بشأن لاهاي أثارت غضب كبار المسؤولين في إسرائيل، الذين أوضحوا أن "أي بيان قد يؤدي إلى تعقيد الوضع المعقد أصلا". وأضافت الهيئة أن المسؤولين الإسرائيليين "اعتبروا تغريدة نتنياهو يمكن أن تفسر على أنها تهديد".

العدل الدولية تصدر قرارا في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن الإبادة الجماعية بغزة

التليفزيون الإسرائيلي: نتنياهو بدأ عقد مشاورات مكثفة بعد مؤشرات على إصدار أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان المدعي العام لمحكمة العدل الدولية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

التليفزيون الإسرائيلي: نتنياهو بدأ عقد مشاورات مكثفة بعد مؤشرات على إصدار أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين

ساندرز: معاداة السامية مثيرة للاشمئزاز لكن أفعال حكومة نتنياهو المتطرفة غير مسبوقة

العدل الدولية تصدر قرارا في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن الإبادة الجماعية بغزة

وزير خارجية أيرلندا: قدمنا طلبا لمحكمة العدل الدولية بشأن اكتشاف المقابر الجماعية فى غزة
ads

الأكثر قراءة

بعد المشادة مع كلوب، ليفربول يفتح باب العروض لبيع محمد صلاح

أول تعليق من حسام حسن على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

وفاة المخرج والسيناريست عصام الشماع وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة

الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

المهندس خالد عباس يكشف عدد سكان العاصمة الإدارية

بعد صورة الاحتفال المسيئة، الزمالك يعلن عدم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي

نهضة بركان يتأهل رسميا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

منوعات

المزيد

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads