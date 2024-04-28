وزير المالية الإسرائيلي المتطرف يهدد نتنياهو: لن تبقى بمنصبك في هذه الحالة

قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش (المتطرف)، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا قرر الاستسلام والتراجع عن دخول مدينة رفح الفلسطينية لن يبقى في منصبه.

اجتياح مدينة رفح الفلسطينية

في سياق متصل، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن اجتياح إسرائيل لرفح سيمثل أكبر كارثة بتاريخ الشعب الفلسطيني، معربا عن خشيته من توجه إسرائيل بعد غزة للضفة الغربية وترحيل أهلها نحو الأردن.

وقال عباس خلال كلمة له في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض "إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ شعبنا".

Advertisements

وطالب الرئيس عباس المجتمع الدولي بالاعتراف بـ فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مشيرا إلى ان إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع القطاع والوضع في غزة "مؤسف للغاية".

تهجير الفلسطينيين من الضفة

واضاف "لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من الضفة".

وطالب بوقف العدوان وإدخال الاحتياجات الاساسية للمواطنين فورا.

وكشفت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، عن استعدادات جيش الإحتلال الإسرائيلي النهائية قبل اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

وحملت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية أي هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وتداعياته الخطيرة، ما يشكل بداية لمرحلة صراع طويلة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.