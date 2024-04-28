نصبوا الخيام، شرارة الاحتجاجات الطلابية ضد العدوان على غزة تصل إلى أعرق جامعات كندا

وصلت شرارة الاحتجاجات الطلابية الداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة إلى كندا المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طلاب جامعة ماكجيل، إحدى الجامعات الرائدة في كندا رفعوا لافتة كتبت عليها عبارة «لن نسمح لجامعتنا بأن تكون شريكة في الإبادة الجماعية»، مطالبين بدعم الشعب الفلسطيني.

وأمام الحرم الجامعي بمدينة مونتريال أقام طلاب مخيما للتعبير عن دعمهم لفلسطين، مطالبين جامعتهم بـ «إنهاء استثماراتها المالية في الشركات التي تدعم الهجمات الإسرائيلية على غزة»، وسط تعزيزات أمنية كبيرة خارج أسوار الحرم الجامعي.

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وكان طلاب جامعة ماكجيل قد أضربوا عن الطعام في فبراير الماضي، تعبيرًا عن دعمهم لسكان غزة.

ويستمر الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالرغم مما تواجهه هذه التظاهرات والاعتصامات من هجمات إعلامية وتشويه سياسي، وصل إلى حد إدانة البيت الأبيض وخروج انتقادات من الحكومة الإسرائيلية.

وأوقفت إدارة جامعة كولومبيا عشرات الطلبة المحتجين لدعم فلسطين وسمحت بإلقاء القبض عليهم الأسبوع الماضي، ما أشعل حركة احتجاج واسعة في أنحاء الولايات المتحدة.

وقال موقع أكسيوس الإخباري إنه تم اعتقال حوالي 600 شخص في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في ما لا يقل عن 15 حرمًا جامعيًّا في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال ما يزيد قليلًا عن أسبوع.