الشرطة الأمريكية تعتقل 100 شخص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين بإحدى جامعات بوسطن

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم السبت، أن الشرطة الأمريكية اعتقلت 100 شخص في إحدى الجامعات بمدينة بوسطن الأمريكية خلال تظاهرة مؤيدة لفلسطين.

وفي السياق ذاته تصدي أساتذة في جامعة نيويورك الأمريكية لعناصر الشرطة في محاولة لمنعهم من الوصول إلي الطلاب داخل الحرم الجامعي.

ونشرت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، مقطع فيديو أظهر لحظة وقوف أساتذة أمام عناصر الشرطة الأمريكية لمنعها من الوصول للطلاب في جامعة نيويورك، الذين شيدوا مخيمًا تضامنيا جديدا مع غزة بعد أن أزالت الشرطة مخيمهم في "جولد بلازا".

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متداول.. أساتذة يقفون أمام الشرطة الأمريكية لمنعها من الوصول للطلبة في جامعة نيويورك، الذين شيدوا مخيمًا تضامنيا جديدا مع غزة بعد أن أزالت الشرطة مخيمهم في "غولد بلازا" pic.twitter.com/IPNt7tiAPo — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 27, 2024

وشهدت ولاية تكساس الأمريكية خلافات حادة بعد اعتقال الشرطة العشرات من متظاهري الجامعات المطالبين بوقف الحرب في قطاع غزة، بناءً على أوامر حاكم الولاية، جريج أبوت؛ الأمر الذي أثار حفيظة عضو الكونجرس جريج كاسار، ليشارك في المظاهرات مع الطلاب المحتجين بجامعة تكساس.

مظاهرات الطلاب في الجامعات الأمريكية

وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"،إنه يجب طرد أي طالب يشارك في "احتجاجات مليئة بالكراهية ومعادية للسامية" في الكليات العامة - على حد قوله.

صحيفة "واشنطن بوست" أوضحت، في تقرير لها، أنه مع انتشار أنباء مفادها أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين كانوا يخططون لاحتلال حديقة في حرم جامعة تكساس، قام الحاكم جريج أبوت بخطوة وصفتها الصحيفة بـ"الدراماتيكية"؛ وهي استدعاء أكثر من 100 من قوات الولاية وإصدار أوامر بإخلائهم.

واندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة والطلاب المعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة؛ ما أثار تساؤلات بشأن الأساليب العنيفة المستخدمة لقمع الاحتجاجات التي زادت منذ اعتقال العشرات في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.

مسدسات كهربائية وغاز مسيل للدموع

ويقول نشطاء إنه على مدار اليومين الماضيين، استخدمت سلطات إنفاذ القانون، بناءً على طلب من إدارات الكليات، مسدسات الصعق الكهربائي والغاز المسيل للدموع ضد الطلاب المتظاهرين في جامعة إيموري في أتلانتا، بينما فرّق أفراد شرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب ويمتطون الخيول المظاهرات في جامعة تكساس بأوستن.

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