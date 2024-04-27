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رياضة

زاهي حواس: كولر بطل تخريف في التشكيل واستمتعت بهدف وسام أبو علي

الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، فيتو

زاهي حواس، كشف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات والآثار، رأيه في مباراة الأهلي ومازيمبي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأحمر 3/0.


 

رد فعل زاهي حواس على هدف مازيمبي الملغى

وقال زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "لما دخل فينا هدف مازيمبي الملغى حطيت إيدي على قلبي وقلت مستحيل نجيب جونين، ولكنا ربنا سترها".


 

هدف وسام أبو علي

وتابع: "استمتعت بهدف وسام أبو علي وأول مرة أبقى راضي عن التشكيل اللي وضعه كولر في مباراة مازيمبي".

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خطورة أحمد عبد القادر 

ولفت: "وجود أحمد عبد القادر في منتهى الأهمية لإنه لاعب موهوب مينفعش يسيبه على الدكة وكنت سعيد إن كولر بطل تخريف وساب موديست على الدكة".

 

فوز الأهلي علي مازيمبي

ونجح النادي الأهلي في معادلة رقم الترجي التونسي القياسي، في دوري أبطال إفريقيا، في عدد اللقاءات بدون هزيمة.

وفاز فريق الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 مساء أمس الجمعة، في إياب نصف نهائي البطولة.

 

الأهلي يعادل رقم الترجي 
 

ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 20 على التوالي بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، ليعادل رقم الترجي التونسي.

وتلقى الأهلي آخر خسارة له في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو 2022 في نهائي البطولة.

 

كولر يحطم رقم جوزيه 
 

بينما حطم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق، بعدما وصل إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولة القارية.

وسبق أن وصل جوزيه إلى 19 مباراة بدون هزيمة مع الأهلي، بالجيل الذهبي الذي حقق لقب دوري الأبطال، في نسخ 2005 و2006 و2008.

 

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي 
 

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

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