صدمة لجماهير الأهلي، إصابة وسام أبوعلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الأهلي، يخضع وسام أبوعلي لاعب النادي الأهلي، لكشف طبي اليوم قبل المران بعد شكواه عقب مباراة مازيمبي، والتي أقيمت أمس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واشتكى وسام أبوعلي من إصابة في الكتف عقب مباراة مازيمبي ليخضع اللاعب لفحص طبي اليوم للوقوف على حالته الصحية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الأهلي، في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.

فيما قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، خوض مران خفيف اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المرتقبة بين الفريقين، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

تأجيل 3 مباريات للاهلي

ينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

حسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.

و يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه الطبي يوم الإثنين القادم لحسم موقف محمد الشناوي حارس مرمي الفريق من العودة إلي قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي في المباراة المرتقبة بين الفريقين الأربعاء القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم الأربعاء القادم حيث حصل كولر علي مجموعة من الفيديوهات الخاصة بفريق الإسماعيلي من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الأربعاء.

ونجح النادي الأهلي في معادلة رقم الترجي التونسي القياسي، في دوري أبطال إفريقيا، في عدد اللقاءات بدون هزيمة.

وفاز فريق الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 مساء أمس الجمعة، في إياب نصف نهائي البطولة.

الأهلي يعادل رقم الترجي

ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 20 على التوالي بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، ليعادل رقم الترجي التونسي.

وتلقى الأهلي آخر خسارة له في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو 2022 في نهائي البطولة.

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كولر يحطم رقم جوزيه

بينما حطم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق، بعدما وصل إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولة القارية.

وسبق أن وصل جوزيه إلى 19 مباراة بدون هزيمة مع الأهلي، بالجيل الذهبي الذي حقق لقب دوري الأبطال، في نسخ 2005 و2006 و2008.

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.