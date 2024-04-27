السبت 27 أبريل 2024
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منوعات

بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، تلقت  الشرطة الأمريكية بلاغًا من أسرة تقطن في لاس فيجاس عن وجود كائن فضائي في منزلها، الأمر الذي أثار دهشة عارمة.

ظهور كائن فضائي في منزل بأمريكا 

واتصلت أسرة الفتى أنجيل كينمور بالرقم (911)؛ لتبلغ أن ابنها رأى كائنًا فضائيًا يبلغ طوله 10 أقدام في الفناء الخلفي للمنزل، وذلك حسبما أفاد موقع «ذي إندبندنت» الإخباري. وادعى أنجيل، البالغ من العمر 17 عامًا، أنه كان مع عائلته في ساحة منزلهم ليلة 30 أبريل 2023، عندما اصطدم ضوء ساطع بالأرض، مؤكدًا أنه رأى حينها مخلوقًا عملاقًا.

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وكشفت تسجيلات صوت أحدهم وهو يقول إنه رأى «نجمًا، والآن يقول هؤلاء الأشخاص إن هناك كائنات فضائية في الفناء الخلفي لمنزلهم». وروت عائلة كينمور قصتها العام الماضي، ووصف أنجل المخلوق الغريب الذي رآه بأنه نحيف للغاية، وأنشأوا رسومًا لما زعموا أنهم رأوه، وعُرضت الرسوم الغريبة على وسائل الإعلام.

وبينما تعرض أفراد الأسرة لوابل من السخرية بسبب ادعاءاتهم، اجتذبت قصتهم صيادي الأجسام الطائرة المجهولة إلى منزلهم، ما أجبرهم على وضع لافتات «ممنوع التعدي» حول ممتلكاتهم.

وأوضح أنجل، هذا الأسبوع، بعد مرور عام تقريبًا، أنه أصيب بشلل مؤقت بسبب الخوف، مصرًا على صحة ما حكاه عن رؤية ذلك المخلوق الفضائي.

وقال: «لقد كان يتحرك ويتنفس. لقد كان الأمر مزعجًا، كما لو كان يريد أن يفعل شيئًا وهو ينظر إلي. أتذكر أنه كان يتذمر»، واصفًا ما شاهده بأنه قد يكون «شيطانًا».

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كائن فضائي الشرطة الأمريكية لاس فيجاس

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