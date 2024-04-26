أخبار الفن اليوم: مي فاروق تحرر محضرا ضد طليقها.. ومها الصغير تعلق على أنباء طلاقها من أحمد السقا

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

علقت الفنانة بدرية طلبة على حضور “حسن” شاب من ذوي الهمم صاحب واقعة أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر، مؤكدة أنه ليس بينهما سابق معرفة، ولم تعزمه على حفل زفاف ابنتها.

وقالت بدرية طلبة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “جماعة بعد إذنكم أنا معزمتش حد ولا أعرف طريقه ولا دا مين أنا لاقيته في الفرح ومكانش ينفع اعمل اي رد فعل إلا أني أرحب بيه وللأسف دا شخص منساق فيه ناس بتسترزق من وراه بيستفادوا منه ومن أي لقطة تحصله”.

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وأضافت: “ماشيين وراه بكاميرات التليفونات بتاعتهم وبيزقوه في أي حتة وفي أي حالة مستفيدين منه وبكررها لا عزمته ولا اعرفه وكونى أرحب بيه ده امر طبيعي أنا ترند مش مستنية حد أعمل بيه ترند عيب”.

صرحت المغنية العالمية شاكيرا، في أحدث حوار لها مع موقع marieclaire، بأنها ترى أن فكرة الزواج المثالي خدعة، وفكرة خيالية، لا توجد علي أرض الواقع.

وقالت شاكيرا في حوارها الصحفي: "إن الزواج الأحادي هو المدينة الفاضلة، لقد شهدت الحب، لكنني لم أكن محظوظًا بنفسي.. لكن تم تعويضي بطرق أخرى، بحب جماهيري، وأولادي، وأصدقائي الحقيقيين.. فقد قال أوسكار وايلد، أن الصداقة هي أنقى أشكال الحب، وأعتقد أن هذا صحيح... فهو يدوم لفترة أطول – على الأقل في تجربتي".

انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير أنباء تزعم انفصال الفنان احمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، الأمر الذي الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر، حيث أنه لم يخرج “السقا” أو “مها” لتأكيد الخبر أو نفيه.

وكتبت مها الصغير على حسابها الشخصي عبر موقع “فيس بوك”: "هتفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هيضيع ومحدش ها يشكرك الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة بدون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة.

وأضافت مها: "شوفي سعادتك فين وروحيلها عمرك هايضيع ع الفاضي".

أكد محمد التاجي خلال لقائه مع ياسمين عز أن صناع مسلسل العتاولة انقسموا حول إسناد الدور له، قائلا: “المخرج أحمد خالد موسى والمشرف العام على الإنتاج علي حسن كانا ضمن الفريق المرحب”.

وأضاف محمد التاجي: "أنور الصباح وأستاذ صادق الصباح قالوا ده راجل محترم، والشخصية عايزة كاركتر مختلف، وفضلوا منقسمين وأنا آخر واحد وقعت في المسلسل، وبعد ما صورت أول مشهدين منتجوهم وبعتوهم لصادق الصباح وطبعا بصموا بالعشرة على مشاركتي".

أحيا الفنان مصطفى قمر، مؤخرا حفلا غنائيا بمدينة الشيخ زايد وشهد الحفل إقبالا كبيرا من محبيه والذين حرص علي التقاط الصور برفقتهم.

وشارك في حفل مصطفى قمر والذي أقيم في الشيخ زايد كل من علي الحجار وحميد الشاعري وهشام عباس.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة تتضمن نص رسالة شكوي من علي عبد الرحمن مدير أعمال حلا شيحة السابق ضد الفنانة.

وقال مدير أعمال حلا شيحة السابق في شكواه: إن الفنانة تتهرب من سداد مستحقاته بعد عودتها للساحة الفنية مؤخرا، وأخلت بالاتفاق بينهما.

حررت المطربة مي فاروق محضرا في قسم شرطة الهرم، ضد طليقها أشرف رجب واتهمته بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين مي فاروق وطليقها أشرف رجب، تطورت إلى تعديه عليها بالضرب والسب.

وأرفقت مي فاروق في بلاغها، تقارير طبية تثبت صحة كلامها، وتظهر وجود كدمات وجروح بجسدها.

وتم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فاجأ الفنان سيد رجب، عروسين طلبا منه أن يلتقطا صورا تذكارية برفقته، وذلك بعد تكريمه في مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير.

ولبى سيد رجب طلب العروسين، والتقط معهما صورا تذكارية وسط فرحة كبيرة منهما، وذلك بعدما أقيم ماستر كلاس له من فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

صدرت الفنانة دينا الشربيني، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عن النجم محمد صلاح وروبي بعد تعاونها معها في حملة إعلانية ناجحة عرضت في رمضان 2024.

تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن روبي وذلك بعد تألقهم في موسم رمضان 2024 بحملة إعلانية لصالح إحدى شركات أجهزة الكهرباء الكبرى.

وقالت دينا الشربيني في تصريحات تليفزيونية: “روبي خطيرة وجميلة وأحبها من قلبي لأنها طيبة وجدعة ومسالمة جدا، واتمني تقديم عمل فني يجمع بيننا ولكن لسة مخدناش خطوة”.