دينا الشربيني تُشيد بروبي وتتمنى عملًا فنيًا يجمعهما (فيديو)

تصدرت الفنانة دينا الشربيني ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عن النجم محمد صلاح وروبي بعد تعاونها معها في حملة إعلانية ناجحة عرضت في رمضان 2024.

تحدثت الفنانة دينا الشربيني ، عن روبي وذلك بعد تألقهم في موسم رمضان 2024 بحملة إعلانية لصالح إحدى شركات أجهزة الكهرباء الكبرى.

دينا الشربيني وروبي

وقالت دينا الشربيني في تصريحات تليفزيونية: “روبي خطيرة وجميلة وأحبها من قلبي لأنها طيبة وجدعة ومسالمة جدا، واتمني تقديم عمل فني يجمع بيننا ولكن لسة مخدناش خطوة”.

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وأعربت دينا الشربيني بسعادتها الكبيرة بمتابعة النجم محمد صلاح لمسلسلها “كامل العدد” قائلة: “فخورة أن النجم العالمي محمد صلاح كان بيتابع مسلسل كامل العدد وأرسل رسالة أن المسلسل نال إعجابه، وكنت سعيدة جدا برسالته لأنه فخر العرب وكل الوطن العربي يحبه، مشيرة إلي أن من المحتمل وجود جزء ثالث من المسلسل إذا وجدت فكرة تليق بالمشاهد بعد الجزئين السابقين”.

وأضافت دينا: “أنا قولت للمنتج أنا عايزة أعمل مسلسل كل العيلة تتفرج عليه وكان وحشني لأن العيلة كلها تقعد مع بعض والأطفال حبوا المسلسل ودا شئ كان بسطني وعيشنا أيام حلوة مع بعض وأنا ممكن أعمل أي دور”.

وأكدت دينا الشربيني أنها انتهت من تصوير مسلسل جديدة يتضمن 10 حلقات من المقرر عرضه قريبا من تأليف مريم نعوم