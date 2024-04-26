بعد أنباء انفصالها عن أحمد السقا، مها الصغير: الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة بدون روح

انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير أنباء تزعم انفصال الفنان احمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، الأمر الذي الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر، حيث أنه لم يخرج “السقا” أو “مها” لتأكيد الخبر أو نفيه.

أنباء انفصال أحمد السقا عن زوجته

وكتبت مها الصغير على حسابها الشخصي عبر موقع “فيس بوك”: "هتفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هيضيع ومحدش ها يشكرك الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة بدون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة.

و أضافت مها:"شوفي سعادتك فين وروحيلها عمرك هايضيع ع الفاضي".

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بوستر جديد لفيلم السرب

ومن جانب آخر، طرحت شركة سينرجي بوستر جديدا لفيلم السرب والذي من المقرر عرضه 1 مايو المقبل.

ونشرت شركة سينرجي بوستر الفيلم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت قائلة: “الحكاية خلصت برجوع الحق انتظروا أبطال السرب 1 مايو بجميع دور العرض في مصر”.

تدور أحداث فيلم "السرب" حول الضربات الجوية التي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، للرد على مقتل 21 مواطنا مصريا قبطيا على يد التنظيم الإرهابي داعش في درنة بليبيا.

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.