شاكيرا: الزواج المثالي خدعة وفكرة خيالية

شاكيرا ، صرحت المغنية العالمية شاكيرا، في أحدث حوار لها مع موقع marieclaire، بأنها تري أن فكرة الزواج المثالي خدعة، وفكرة خيالية، لا توجد علي أرض الواقع.

وقالت شاكيرا في حوارها الصحفي،:" إن الزواج الأحادي هو المدينة الفاضلة، لقد شهدت الحب، لكنني لم أكن محظوظًا بنفسي.. لكن تم تعويضي بطرق أخرى، بحب جماهيري، وأولادي، وأصدقائي الحقيقيين.. فقد قال أوسكار وايلد، أن الصداقة هي أنقى أشكال الحب، وأعتقد أن هذا صحيح... فهو يدوم لفترة أطول – على الأقل في تجربتي".

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تفاصيل جولة شاكيرا الغنائية "النساء لا يبكين بعد الآن"

أعلنت المغنية الشهيرة، شاكيرا، عن تفاصيل جديدة، حول جولتها الغنائية الدولية الجديدة، التي تحمل اسم Las Mujeres Ya No Lloran، والتي تعني اللغة الإسبانية “النساء لا يبكين بعد الآن”.

ونشرت المغنية الكولومبية، صورة بمواعيد حفلات جولتها الغنائية، المقرر إقامتها في ولايات أمريكا المختلفة، والتي ستبدأ من شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن مواعيد حفلاتها الدولية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

الحكم على شاكيرا بالسجن 3 سنوات

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن شاكيرا ومكتب المدعي العام الإسباني، توصلا إلى تسوية ترضي الطرفين، حيث سيتم إنهاء محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي، في برشلونة، مقابل اعترافها، بالذنب ودفع غرامة مالية تقدر بـ7 ملايين يورو.

وحكمت المحكمة، على المغنية الكولومبية شاكيرا، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بعد إقرارها بالذنب.

شاكيرا تواجه تهمًا تهرب ضريبي

يذكر أن مُدعٍ عام إسباني، أقام دعوى ثانية ضد المغنية الكولومبية شاكيرا، متهمًا إياها بالاحتيال على الدولة، والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو أو ما يعادل 7 ملايين دولار، في 2018، بحسب ما جاء في طلب لمحكمة التحقيق.

واختارت شاكيرا، المعروفة باسم ملكة البوب اللاتينية، أن تحاكم، في نوفمبر ٢٠٢٣، ببرشلونة في قضية تنفي فيها أنها تهربت من دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو، وقد تؤدي إلى سجنها لمدة تصل إلى 8 سنوات.

ويزعم المدعي العام في القضية الجديدة أن "شاكيرا" لم تعلن، في 2018، عن أرباح قدرها 12.5 مليون دولار جنتها من دفعة تلقتها مسبقًا للقيام بجولة عالمية، من بين أمور أخرى.

وكانت شاكيرا في ذلك الوقت على علاقة بجيرارد بيكيه نجم كرة القدم في نادي برشلونة، وتعيش في المدينة مع طفليهما.

ويقول ممثلو الادعاء إنها كانت مقيمة في إسبانيا، وبالتالي عليها دفع ضريبة على جميع الإيرادات التي تحصلت عليها حول العالم بغض النظر عن المكان الذي حققتها فيه.

وأضاف المدعون أنها في المقابل حولت أموالًا إلى "شركات في دول تفرض ضرائب منخفضة، ولديها قدر عال من التعتيم".