بدرية طلبة تكشف سر حضور “حسن” صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر لزفاف ابنتها

علقت الفنانة بدرية طلبة على حضور “حسن” شاب من ذوي الهمم صاحب واقعة أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر، مؤكدة أنه ليس بينهما سابق معرفة، ولم تعزمه على حفل زفاف ابنتها.

وقالت بدرية طلبة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" جماعة بعد اذنكم أنا معزمتش حد ولا اعرف طريقه ولا دا مين أنا لاقيته في الفرح ومكانش ينفع اعمل اي رد فعل إلا أني أرحب بيه وللأسف دا شخص منساق فيه ناس بتسترزق من وراه بيستفادوا منه ومن أي لقطة تحصله.

Advertisements

وأضافت:" ماشيين وراه بكاميرات التليفونات بتاعتهم وبيزقوه في اي حتة وفي اي حالة مستفيدين منه وبكررها لاعزمته ولا اعرفه وكونى ارحب بيه ده امر طبيعي انا ترند مش مستنيه حد اعمل بيه ترند عيب.

تامر حسني يهنئ بدرية طلبة بزفاف ابنتها

هنأ الفنان تامر حسني الفنانة بدرية طلبة بحفل زفاف ابنتها والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في أحد الفنادق الكبري.

ونشرت بدرية طلبة مقطع فيديو لتامر حسني من خلال حسابها الشخصي عبر “إنستجرام” وقال من خلاله:" مليون مبروك يا أجمل سلمى في الدنيا باركي لعريسك الجميل، ومليون مبروك يا بدرية كان نفسي أبقى معاكو بس أنا مسافر والله على الطريق أهو".

وردت بدرية طلبة على تامر حسني قائلة: “عقبال أولادك ومن غير ما تقول أنا عارفة مين تامر اللي بيجبر بخاطر الصغير قبل الكبير، ربنا يجبر بخاطرك وتفرح بأولادك يا جدع”.

وكانت الفنانة بدرية طلبة ، احتفلت الأربعاء الماضي بزفاف ابنتها “سلمى” بأحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة بدرية طلبة كل من الفنانة سوسن بدر وبوسي شلبي وآيتن عامر وهيثم شاكر ومحمد شاهين والمطربة بوسي التي أشعلت “الحفل” بباقة من أبرز أغانيها كما حضر أيضا حمادة هلال ومصطفى قمر.

ونصحت بدرية طلبة ابنتها سلمى في حفل زفافها قائلة: “عايزة أقول لها تحافظ على بيتها احنا مش بنحب المشاكل”.

بينما قال مصطفى زوج بدرية طلبة: “أنا اللي مربي بدرية وتزوجتها وهي عندها 18 سنة ”.

وأكد، حرصه المستمر على تعليم بناته الاستماع لأغاني الزمن الجميل، بما في ذلك أغاني الفنانين سيد مكاوي وعلي الحجار.

وأوضح أنه يحب هذا النوع من الموسيقى كجزء من تراث مصر الغني والثقافة الموسيقية الشهيرة التي تحمل قيمًا تربوية وفنية.

بينما قالت “بدرية”: “أنا تلاقيني في المهرجانات، لكن هو عايز يثقف عياله هو حر”، لترد عليها ابنتها "هايدي": “أمي زي أي أم مصرية ولا سهلة ولا صعبة”.

بدرية طلبة

وبدرية طلبة فنانة كوميدية لها بصمات في عدد من الأعمال الفنية، كما أن لها “إفيهات” لا تنسى في مشوارها يستخدمها الجمهور دوما.

من هو مكتشف موهبة بدرية طلبة؟

اكتشف موهبة الفنانة بدرية طلبة زوجها المؤلف مصطفى سالم، حيث قدمها في عمل من تأليفه، وهو (برج الأبجدية الجزء الثاني) وكان هذا العمل من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وبعد ذلك اتجهت إلى المسرح حيث شاركت مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية (دو ري مى فاصوليا) ومسرحية (أنا ومراتي ومونيكا).

أبرز أعمال بدرية طلبة

للفنانة بدرية طلبة عدة مشاركات ذات بصمة في عالم الدراما والسينما ومن أبرز أعمالها فيلم لا تراجع ولا استسلام مع الفنان أحمد مكي والفنانة دنيا سمير غانم، حيث قدمت خلال الفيلم شخصية مترجمة ولكن بأسلوبها الخاص، كما شاركت أيضا في فيلم بنات العم ومسلسلات راجل وست ستات تامر وشوقية، كما كانت لها مشاركات مسرحية فضلا عن وجود تجارب في عالم الإعلام حيث كانت ضمن فريق مذيعات برنامج نفسنة.