مدير أعمال حلا شيحة السابق يتقدم بشكوى ضدها في نقابة المهن التمثيلية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة تتضمن نص رسالة شكوي من علي عبد الرحمن مدير أعمال حلا شيحة السابق ضد الفنانة.

وقال مدير أعمال حلا شيحة السابق في شكواه : إن الفنانة تتهرب من سداد مستحقاته بعد عودتها للساحة الفنية مؤخرا، وأخلت بالاتفاق بينهما.

ومن ناحية أخري كانت قد كشفت الفنانة حلا شيحة، عن أصعب قرار اتخذته في حياتها، مؤكدة: "كان اختياري لشخص ما غلط وعملي مشاكل كتير في حياتي، وتعبت نفسيا وروحيا وجسديا وكل حاجة وكنت بقعد أقول ليه يارب فيه حاجة في الاختيار بس اكتشفت إنه كان أحسن حاجة حصلت".

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مشكلة حلا شيحة مع الفنانين

وتابعت خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة": "في وقت ما زمايلي زعلوا مني لدرجة إن نقابة المهن التمثيلية شطبت اسمي أو عضويتي، وناس كتير كانوا مستائين مني، وبعدها أنا اعتذرت رغم إن أنا مغلطتش وكان الغلط مش مني من الشخص اللي مش عايزة أقول اسمه، والغلط مكنش مني واتحسب عليا ورغم كده أنا قلت أنا مش مهم وهاتحمل المسئولية كاملة وهاعتذر وزمايلي حبايبي أعتز بيهم كلهم وعمري في حياتي ما فكرت أقول عليهم حاجة وحشة، وفي المرحلة دي كنت متضايقة أوي لإن الموضوع كبر".

أزمة حلا شيحة مع تامر حسني وأكبر صراع بداخلها





وعن أزمتها مع تامر حسني بشأن فيلم "مش أنا"، علقت حلا شيحة: "كان فيه حاجة تخص الفيلم وكان ليا رغبة معينة والرغبة دي متمتش وبالنسبة لي مكنش عندي مشكلة، وكنت ناسية الأغنية"، معقبة: "حياتي كانت طول الوقت تحت الأضواء فطبيعي غصب عني عندي مشكلة الصراع الداخلي، ومعظم البنات اللي بقابلهم عندهم نفسي مشكلتي كانوا لابسين الحجاب وقلعوه وتزوجوا واتطلقوا"

زيجات حلا شيحة

وتابعت: "أنا اتجوزت مرة واحدة سنين طويلة وبعد كده لما اتطلقت بعد سنة ونص اتجوزت لإني أنا ست في الأول والآخر ومينفعش ست تفضل لوحدها، وأبو أولادي مكنش داعية أساسا وهو زينا على فكرة هو أسلم قبل ما أعرفه وكنت بحبه جدا وأنا صغيرة وربنا جمعنا وخلفت منه 4 أولاد، أنا صراعاتي كتيرة أوي لإن ولادي في كندا وجوايا تعبانة لفراقهم عني، وأكبر صراع جوايا إزاي أرضي ربنا وحياتي ورغباتي فكرة التوازن".