محمد التاجي يكشف تفاصيل حفاظه علي زواجه 40 عاما ودوره في العتاولة مع ياسمين عز (فيديو)

استضافات الإعلامية ياسمين عز مساء اليوم الجمعة الفنان محمد التاجي في برنامجها “كلام الناس” والذي يعرض علي شاشة MBC مصر، وتحدث عن تفاصيل ترشيحه للمشاركة في مسلسل العتاولة وعن سر حفاظه علي زواجه لمدة 40 عاما.

وأكد محمد التاجي خلال لقائه مع ياسمين عز أن صناع مسلسل العتاولة أنقسموا حول إسناد الدور له، قائلا:" المخرج أحمد خالد موسى والمشرف العام على الإنتاج علي حسن كانا ضمن الفريق المرحب.

محمد التاجي مع ياسمين عز في كلام الناس

و أضاف محمد التاجي:" أنور الصباح وأستاذ صادق الصباح قالوا ده راجل محترم، والشخصية عايزة كاركتر مختلف، وفضلوا منقسمين وأنا آخر واحد وقعت في المسلسل"،

وبعد ما صورت أول مشهدين منتجوهم وبعتوهم لصادق الصباح وطبعا بصموا بالعشرة على مشاركتي.

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وتابع محمد التاجي حديثه:" :" العتاولة رابع عمل لنا مع بعض ولو تشوفي بعد البداية غير الحصان الأسود غير ملوك الجدعنة غير العتاولة، كل واحد شخصية مختلفة، وأنا مسكت في الدور بإيدي وسناني".

كما تحدث محمد التاجي خلال اللقاء أيضا عن سر حفاظه علي زواجه لمدة 40 عاما قائلا:" تحمل المسؤولية وتعيشها على الحلو والمر وإحنا مش ملائكة وكل واحد فينا فيه المشاعر الإنسانية كلها.

و أكد التاجي ليس هناك بيت خال من المشكلات ولكن من اللازم حلها وتحجيمها، مشيرا:" غير صحيح فكرة زرع الكراهية ضد طرف أو تفريق الأطفال بين الأم واللأب.

مسلسل العتاولة الموسم الأول

حقق مسلسل العتاولة رقمًا قياسيًّا عبر موقع تيك تيك، والذي حقق فيه نسبة المليار مشاهدة، وبخلاف ذلك استطاع أيضًا المسلسل أن يحافظ على صدارة قائمة منصة شاهد على مدار الأربع أسابيع بـ134 نقطة متفوقًا على جميع المسلسلات المصرية والعربية والتركية، وتصدر بطل العمل النجم أحمد السقا مؤشرات البحث عنه بسبب دوره المميز والمختلف من خلال المسلسل.

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.