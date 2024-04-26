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ثقافة وفنون

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

مي فاروق،فيتو
مي فاروق،فيتو

حررت المطربة مي فاروق محضرا في قسم شرطة الهرم، ضد طليقها أشرف رجب واتهمته بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين مي فاروق وطليقها أشرف رجب، تطورت إلى تعديه عليها بالضرب والسب.

وأرفقت مي فاروق في بلاغها، تقارير طبية تثبت صحة كلامها، وتظهر وجود كدمات وجروح بجسدها.

وتم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، كانت مي فاروق احتفلت بخطبتها على محمد العمروسي في حفل عائلي بسيط في يناير الماضي.

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وعلقت مي فاروق على الأخبار التي انتشرت الفترة الماضية عن فارق العمر بينها وبين خطيبها الفنان محمد العمروسي، موضحة أنها لا تحب الحديث عن حياتها الخاصة.

وقالت مي فاروق في لقاء مع et بالعربي: "معملناش حاجة غير إننا أعلنا للناس إننا ارتبطنا، فجأة وأنا قاعدة في البيت وبشوف الأخبار اللي بتتكتب وكلها مش صح حسيت أن أوحش حاجة في الدنيا لمجرد أن تطلع تريند أو تعمل مشاهدات تأثر على حد أو تتكلم على حد بشكل مش مظبوط أو تقول خبر مش مظبوط عشان مشاهداتك تبقى أعلى".

وتابعت مي فاروق: "دي حياة وإحنا بني آدمين شفت كل اللي حصل من بعد إعلان الخطوبة حاجة مش حلوة وقعدنا نهزر على فيسبوك على موضوع السن وفي الآخر والأول الناس ملهاش دعوة بحاجة والحمد لله ربنا يوفقنا وأتمنى أني أكون عند حسن ظن الناس دايما في شغلي والناس تتعلم تفرق بين شغل الفنان وحياته لإني من الناس اللي مش بتحب تتكلم عن حياتها الشخصية".

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