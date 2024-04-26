سيد رجب يفاجئ عروسين خلال تكريمه في الإسكندرية

فاجأ الفنان سيد رجب، عروسين طلبا منه أن يلتقطا صورا تذكارية برفقته، وذلك بعد تكريمه في مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير.

ولبى سيد رجب طلب العروسين، والتقط معهما صورا تذكارية وسط فرحة كبيرة منهما، وذلك بعدما أقيم ماستر كلاس له من فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وفي حضور جماهيري كبير من أهل الإسكندرية أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ماستر كلاس للفنان سيد رجب من داخل المتحف الروماني اليوناني حاورته خلالها الفنانة سلوى محمد علي في حضور مجموعة من السينمائيين والفنانين ضيوف المهرجان منهم الفنانة رانيا يوسف والفنان حمزة العيلي ورمزي العدل، والمخرج هاني لاشين ومستشار وزير الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل والمنتج محمد العدل والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والمخرج صفي الدين محمود والمخرج العماني حميد بن سعيد العامري.

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وبدأ سيد رجب حديثه عن بداياته في فرقة الورشة المسرحية وعمله في فرقة شركة النصر للسيارات الذي عمل بها في بداياته قبل احترافه التمثيل كذلك تتلمذه علي يد أساتذة تعلم منهم مثل المخرج حسن الجريتلي صاحب الأثر الكبير عليه في فن الحكي، وقال رجب: اعتبر الشركات منبع لخروج مواهب في الفن والرياضة والثقافة والأنشطة فيها هدفها زيادة وعي العمال وأنا استفدت جدا من عملي في مسرح الشركة وكان بيتم الاستعانة بأساتذة كبار يخرجون لنا مثل فهمي الخولي وصفوت حجازي أيضا وجودي في فرقة الورشة المسرحية مع المخرج حسن الجريتلي وكان أول بطولة لي في الثقافة الجماهيرية هو" النديم".

وتطرق رجب لمرحلة الانتقال من المسرح إلي التمثيل أمام الكاميرا في السينما والدراما وعمله في الدوبلاج قائلا: بدأت الوقوف أمام الكاميرا من خلال دور صغير في فيلم "أحلام صغيرة " مع الفنان الراحل صلاح السعدني وإخراج خالد الحجر عام 1992 ثم دور صغير في فيلم إبراهيم الأبيض مع النجم محمود عبدالعزيز وأحمد السقا وقدمت أول مسلسل وهو "الحارة " ثم جاءت تجربة فيلم "الشوق" تمثيلا وكتابة والذي اعتبره نقلة مهمة في حياتي.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.