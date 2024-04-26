أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل مقتل مواطن من ذوي القدرات الخاصة حرقا بالشرقية، والتحقيق في مصرع رضيعة من الصم والبكم بالطالبية

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء وعددًا من الحوادث المتنوعة الهامة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية:

يستغلونهم في التسول، التحقيقات الكاملة مع عصابة الهرم للاتجار بالبشر



تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في اتهام عصابة بجريمة الاتجار في البشر، واستغلال الأطفال في أعمال التسول، بعد خطفهم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «س. ر»، 36 سنة، ربة منزل، «م.س»، 54 سنة، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بحق الطفلة منة.م، والتي لم تبلغ من العمر 12 عاما، فقد قامت المتهمة الأولى بخطفها بمسكنها واستغلا حالة الحاجة والضعف لها.

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وهدد المتهمون المجني عليها بالإيذاء البدني إن لم تنفذ أوامرهم، وتعدوا عليها بالضرب، مما أجبرها علي تنفيذ أوامرهم، واستخدامها في أعمال التسول وبيع المناديل الورقية، بقصد تحقيق منافع مادية لهم.

حرقوه حيا، تفاصيل مقتل مواطن من ذوى القدرات الخاصة حرقا بالشرقية

اهتزّت محافظة الشرقية على وقع جريمة وحشية راح ضحيتها رجل أربعينى من ذوى القدرات الخاصة، يعمل بورشة ميكانيكا تم حرقه حيا حتى الموت، وذلك بمقابر علوان الكائنة بمدينة بلبيس لغرض سرقته.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شخص يدعي"عبد الفتاح.أ.ف" 45عامًا وشهرته محمد الطيب (من ذوي القدرات الخاصة) ويعمل بورشة ميكانيكا بمقابر علوان بمدينة بلبيس، وبه آثار حروق شديدة بالجسد.

حبس صبي ووالده في جريمة تجارة الأعضاء البشرية بشبرا الخيمة بعد ترحيلهما من الكويت

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس «صبى» ووالده، بعد ترحيلهما من الكويت إلى القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات المُجراة بشأن مقتل طفل عمره 15 عامًا بمنطقة شبرا الخيمة على يد جاره «كهربائى» اعترف بأنه أقدم على جريمته بإيعاز من المتهم «الأول» لسرقة أعضائه البشرية مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه.

كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا صحفيًا أمس، قالت فيه إن معاينتها لمكان الحادث دلت على تواجد جثمان المجني عليه داخل شقة مستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه، أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.

نزل يستحمى بعد دراسة القمح، مصرع شاب غرقا في المنوفية



تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بغرق الشاب "إ.م.ج.ا" 25 سنة مقيم بقرية شنوان غرق داخل بحر شبين المار بقرية شنوان.



وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد حمدان مدير الحماية المدنية والرائد محمد خالد رئيس قسم الإنقاذ النهري ورئيس طاقم الإنقاذ الكابتن محمد عباس بدر، من انتشال جثة الشاب الغارق.

الاستماع لشهود العيان في اتهام سيدة لركاب بالتحرش بها داخل ميكروباص بالهرم



أمرت نيابة الجيزة بالاستماع لأقوال شهود العيان في اتهام سيدة لأحد ركاب ميكروباص بالتحرش بها داخل سيارة الميكروباص، والتعدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.

البداية كانت بادعاء سيدة تعرضها للتحرش داخل سيارة ميكروباص في منطقة الهرم بالجيزة، من قبل أحد الركاب الذي كان يجلس خلفها في المقعد ووضع يده على صدرها وبطنها، فقامت بصفعه ليعتدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.

قرارات النيابة لكشف غموض العثور على رضيعة ملقاة في الشارع بالهرم

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع أمام بنزينة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

كما أمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان ومقدمي البلاغ لكشف ملابسات للحادث.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع أمام بنزينة بمنطقة الهرم.

ضحية الماء المغلي، النيابة تحقق في مصرع رضيعة من الصم والبكم بالطالبية



تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفلة رضيعة متأثرة بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسدها، نتيجة إصابتها بماء مغلي من دش البانيو، أثناء استحمامها مع والدتها.

وأفادت والدة الطفلة من الصم والبكم في التحقيقات، بأن الطفلة كانت بصحبتها داخل الحمام ووضعتها داخل البانيو، لكنها عبثت في الدش الساخن الذي أصابها بحروق شديدة، أدت إلى مصرعها في الحال.

مصرع شخصين وإصابة ثالث في واقعة انهيار شرفة منزل بمدينة أسوان

شهدت منطقة حى العقاد بمدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، واقعة انهيار شرفة منزل على عدد من الأشخاص، وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة والجثث إلى المشرحة

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد سقوط شرفة منزل على عدد من الأشخاص، وتحديدًا عند منطقة حى العقاد التابعة لدائرة المدينة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر.

التحقيق في اتهام مطربة شهيرة لطليقها بالتعدي عليها بالضرب

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام مطربة شهيرة "م. ف ” طليقها بتهمة التعدي عليها والسب والقذف إثر خلافات سابقة بينهما، بعد تحريرها محضر في قسم شرطة الهرم، واتهمته بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.

مقتل مزارع على يد جاره فى أسيوط بسبب خلافات الجيرة



تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة مقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة.



مقتل مزارع على يد جاره فى أسيوط

تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (مزارع - مقيم بدائرة المركز)، مُصابا بجرح طعنى بالجسم وتوفى أثناء محاولة إسعافه.