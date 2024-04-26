مقتل مزارع على يد جاره فى أسيوط بسبب خلافات الجيرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة مقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة.



مقتل مزارع على يد جاره فى أسيوط

تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (مزارع - مقيم بدائرة المركز)، مُصابا بجرح طعنى بالجسم وتوفى أثناء محاولة إسعافه.



وبالانتقال وبسؤال نجله اتهم (مزارع آخر - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على والده بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما لوجود خلافات حول الجيرة.



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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.