ضبط 63 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط الأسعار

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ 24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 63 طن دقيق (أبيض، بلدي مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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ضبط 63 طن دقيق خلال حملة على المخابز



جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.