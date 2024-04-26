نزل يستحمى بعد دراسة القمح، مصرع شاب غرقا في المنوفية
لقي شاب مصرعه غرقا بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية داخل بحر شبين المار بقرية شنوان، وذلك بعد انتهائه من دراسة القمح.
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بغرق الشاب "إ.م.ج.ا" 25 سنة مقيم بقرية شنوان غرق داخل بحر شبين المار بقرية شنوان.
تفاصيل الواقعة
وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد حمدان مدير الحماية المدنية والرائد محمد خالد رئيس قسم الإنقاذ النهري ورئيس طاقم الإنقاذ الكابتن محمد عباس بدر، من انتشال جثة الشاب الغارق.
وتبين غرق الشاب بعد نزوله للاستحمام بعد الانتهاء من دراسة القمح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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