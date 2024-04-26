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حوادث

مصرع شخصين وإصابة ثالث في واقعة انهيار شرفة منزل بمدينة أسوان

انهيار شرفة، فيتو
انهيار شرفة، فيتو

شهدت منطقة حى العقاد بمدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، واقعة انهيار شرفة منزل على عدد من الأشخاص، وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة والجثث إلى المشرحة.

سقوط شرفة 

تلقى مدير أمن أسوان  إخطارًا يفيد سقوط شرفة منزل على عدد من الأشخاص، وتحديدًا عند منطقة حى العقاد التابعة لدائرة المدينة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثتين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة، بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات.

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وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والوصول إلى الأسباب وراءها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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أسوان العقاد مصرع اسعاف امن

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