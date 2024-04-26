حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة المخدرات
قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة مقيمون بدائرة قسم شرطة الأقصر، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مديرية أمن الأقصر
وكان اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من اللواء عاطف أبو الوفاء مدير مباحث مديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط كل من الأول يدعى «م.س.س» 36 عاما عاطل، مقيم ببندر الأقصر شارع صلاح الدين، سبق اتهامه فى 12 قضية ما بين مخدرات وسلاح ناري وسرقة، والثاني يدعى «ع.م.ع» عاطل 25 سنة، مقيم ببندر الأقصر، منطقة أبو الجود، سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات، والثالث يدعى «ط.ر.ب» عاطل 29 سنة، مقيم ببندر الأقصر خلف مدرسه الأمريكان، سبق اتهامه فى 4 قضايا قتل ومخدرات وسلاح ناري.
سقوط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالأقصر
وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث طيبة شمال الأقصر، بتكوين تشكيل عصابي بزعامة الأول في الاتجار بالمواد المخدرة حال استقلال سيارة تحمل «ص ق ي 7268» بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم جميعا، بحوزتهم «2 سلاح ناري فرد خرطوش، عدد 3 طلقة عيار 12، 2,500 كليو جرام من الحشيش المخدر، 250 جرام مسحوق شابو، سلاح أبيض "كتر"، مبلغ مالي 2065 جنيه و3 هاتف محمول».
وبمواجهتهم بما أسفر عن ضبطه، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة، بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس عن نشاطهم الإجرامي والسلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع العملاء، والسيارة وسيلة للانتقال.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
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