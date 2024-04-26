يستغلونهم في التسول، التحقيقات الكاملة مع عصابة الهرم للاتجار بالبشر

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في اتهام عصابة بجريمة الاتجار في البشر، واستغلال الأطفال في أعمال التسول، بعد خطفهم.

تفاصيل التحقيق مع عصابة الاتجار في البشر

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «س. ر»، 36 سنة، ربة منزل، «م.س»، 54 سنة، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بحق الطفلة منة.م، والتي لم تبلغ من العمر 12 عاما، فقد قامت المتهمة الأولى بخطفها بمسكنها واستغلا حالة الحاجة والضعف لها.

وهدد المتهمون المجني عليها بالإيذاء البدني إن لم تنفذ أوامرهم، وتعدوا عليها بالضرب، مما أجبرها علي تنفيذ أوامرهم، واستخدامها في أعمال التسول وبيع المناديل الورقية، بقصد تحقيق منافع مادية لهم.

Advertisements

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اقترنت جريمتهم بجريمة تعذيبات بدنية، وانهالوا عليها ضربا بأنحاء متفرقة بجسدها، وبإحراق أجزاء من جسدها، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها.

وخلال التحقيقات قال محمد رمضان والد الطفلة منة، 46 سنة، إن المتهمة الأولى قامت بخطف طفلته منذ عام تقريبا، وإنه بالبحث عنها لم يجد لها أثرا، حتى فوجئ بصورة نجلته على مواقع التواصل الاجتماعي فذهب للقسم لاستلامها.