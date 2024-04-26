التحقيق في اتهام مطربة شهيرة لطليقها بالتعدي عليها بالضرب
تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام مطربة شهيرة "م. ف ” طليقها بتهمة التعدي عليها والسب والقذف إثر خلافات سابقة بينهما، بعد تحريرها محضر في قسم شرطة الهرم، واتهمته بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.
وأمرت النيابة بفحص التقارير الطبية التي قدمتها المجني عليها وتثبت صحة كلامها، وتظهر وجود كدمات وجروح بجسدها، واستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم
وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين المطربة وطليقها، تطورت إلى تعديه عليها بالضرب والسب.
مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من المطربة“ م. ف ”اتهمت فيه طليقها “ أ. ر بالتعدى عليها بالضرب والسب والقذف والتهديد بالإيذاء، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه طليقها.
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