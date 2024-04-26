الجمعة 26 أبريل 2024
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حوادث

ضحية الماء المغلي ، النيابة تحقق في مصرع رضيعة من الصم والبكم بالطالبية

مصرع طفل، فيتو
مصرع طفل، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفلة رضيعة متأثرة بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسدها، نتيجة إصابتها بماء مغلي من دش البانيو، أثناء استحمامها مع والدتها.

 

وأفادت والدة الطفلة من الصم والبكم في التحقيقات، بأن الطفلة كانت بصحبتها داخل الحمام ووضعتها داخل البانيو، لكنها عبثت في الدش الساخن الذي أصابها بحروق شديدة، أدت إلى مصرعها في الحال.

 

وأمرت النيابة بعرض الطفلة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، ثم التصريح بدفن الجثة.

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مصرع صغيرة من البكم والصم في حادث مأساوي بالطالبية


وكانت البداية ببلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول طفلة رضيعة مصابة بحروق شديدة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق شديدة.

 

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نيابة الجيزة الجيزة مستشفي ام المصريين

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