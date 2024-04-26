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اقتصاد

10 شركات تتصدر أسهم السوق الأكثر ارتفاعا وهبوطا بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 10 أسهم قائمة الأكثر ارتفاعا والأكثر هبوطا عند الإغلاق، وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر صعودا، العربية للأسمنت لتغلق عند 13.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.83% تلاها الشرقية الوطنيه للأمن الغذائي لتغلق عند 2.130 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 10.36%.

وجاءت كونتكت المالية القابضة ثالث القائمة لتغلق عند 4.430 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 9.65%، والمنصورة للدواجن لتغلق عند 1.296 جنيها، و8,27% والعربية وبوليفارا للغزل والنسيج لتغلق عند 5.28 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 4.55%. 

 

أما الأسهم الأكثر هبوطا بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع فكانت كالتالي: 

 

بينما جاءت الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير لتغلق عند 16.610 جنيها بنسبة انخفاض بلغت 10.51%، والعبوات الطبية لتغلق عند 1.156 جنيها بنسبة انخفاض بلغت 10.18% واودن للاستثمارات المالية لتغلق عند 2.160 جنيها بنسبة انخفاض بلغت 9.24%، ثم بلتون القابضة لتغلق عند 2.950 جنيها لتغلق عند 9.23% ثم المصرية للمنتجات السياحية لتغلق عند 4.910 جنيها بنسبة انخفاض بلغت 9.07%. 

 

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تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1. 768 تريليون جنيه، لتخسر نحو 50 مليار جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.21% عند مستوى 25917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.99% عند مستوى 32521 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% عند مستوى 11102 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.49%  عند مستوى 5997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48%  عند مستوى 8510 نقاط.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 86 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.86% عند مستوى 26777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.94% عند مستوى 32626 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.87% ليغلق عند مستوى 114470 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.904 تريليون جنيه، لتخسر نحو 30 مليار جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67 % عند مستوى 28144 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% عند مستوى 34321 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% عند مستوى 12058 نقطة. 

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08%  عند مستوى 6544 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% عند مستوى 9284 نقطة.

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تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.934 تريليون جنيه، ليربح نحو 19 مليار جنيه.  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09 % عند مستوى 28642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% عند مستوى 35053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% عند مستوى 12214 نقطة.

البورصة المصرية، 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72%  عند مستوى 6615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 9407 نقاط.

 

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