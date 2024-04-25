القصة الكاملة لهدم متحف نبيل درويش.. إخطار الأسرة بقرب الإزالة.. وتحرك برلماني عاجل لحل الأزمة

أزمة متحف نبيل درويش، سادت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل في الوسط الثقافي والتشكيلي، مع عودة الحديث من جديد حول هدم متحف الفنان التشكيلي الراحل نبيل درويش، الواقع على طريق سقارة السياحي بالجيزة، وذلك ضمن أعمال توسعة دائري المريوطية.

هدم متحف الفنان التشكيلي نبيل درويش

وتعود بداية الأزمة، حينما صدر إنذار موجه من مركز مدينة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة إلى ورثة الفنان الراحل نبيل درويش بضرورة إخلاء المبنى لتوسعة الطريق وتطوير الطريق من المنصورية إلى المريوطية بطول 3.5 كم، حيث دعا الإنذار إلى سرعة إخلاء المبنى لاستكمال المشروع.

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إخطار لأسرة نبيل درويش

وخلال الأيام الماضية، تلقت أسرة الفنان الراحل إخطارا بضرورة إخلاء متحف الفنان الراحل ومنزله في غضون أسبوعين، وذلك للبدء في تنفيذ قرار هدم المتحف الواقع على طريق سقارة السياحي بالجيزة، ضمن أعمال توسعة دائري المريوطية.

طلب إحاطة في مجلس النواب

وفي أول تحرك برلماني حول الأزمة، تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب في وقت سابق بطلب إحاطة موجّه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزيرة الثقافة، بشأن القرار الصادر بإزالة متحف وجزء من منزل الفنان الراحل نبيل درويش.

وقالت "عبد الناصر" في مستهل طلب الإحاطة: "إننا تابعنا على مدار الساعات الماضية ما تم تداوله إعلاميًا على لسان أسرة الفنان التشكيلي الراحل نبيل درويش، بشأن تلقيهم إخطارا بضرورة إخلاء متحف الفنان الراحل ومنزله في غضون أسبوعين، للبدء في تنفيذ قرار هدم المتحف الواقع على طريق سقارة السياحي بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن أعمال توسعة دائري المريوطية".

وأكدت أنه وفق ما هو مُعلن صدر إنذار موجّه من مركز مدينة أبوالنمرس التابعة لمحافظة الجيزة، إلى ورثة الفنان الراحل نبيل درويش، بضرورة إخلاء المبني لتوسعة وتطوير الطريق من المنصورية إلى المريوطية بطول ٣.٥ كم، حيث أكد الإنذار سرعة إخلاء المبنى بالكامل لاستكمال المشروع.

واستكملت عضو مجلس النواب: إنه كالمعتاد نطرح السؤال الذي لا نجد ولا تجد الحكومة إجابة مُقنعة عليه: لماذا تتساهل الجهات التنفيذية بهذا الشكل غير المفهوم في تدمير المعالم التراثية للدولة المصرية في نظير مشروعات يمكن أن نجد لها أماكن بديلة تصلح لتنفيذها، فتارة تدمر الحكومة المقابر الأثرية، وتارة أخرى تزيل مناطق سكانية بشكل شبه كامل، والآن تزيل واحدًا من أهم المعالم الفنية في مصر بهدف تنفيذ توسعة مرورية؟!.

كما أكدت أن الأعجب من ذلك الأمر هو الرد المتداول لوزارة الثقافة على أسرة الفنان الراحل بشأن تلك الواقعة، فعندما ورد إنذار الإزالة إلى أسرة الفنان نبيل درويش، اتجهوا بشكل تلقائي صوب الجهة المنوط بها حماية ذلك التراث الفني، وهي وزارة الثقافة، إلا أن رد الوزارة كان صادمًا للغاية، حيث أكدت السيدة وزيرة الثقافة أن هذا المشروع هو مشروع قومي ومن الصعب أن يتم إيقافه.

وأردفت الدكتورة مها: إنه بجانب أن أعمال التوسعة المزمع تنفيذها مكان المتحف تخالف قرار رئاسة مجلس الوزراء التي أصدرها في يناير ٢٠٢٣ بشأن ترشيد الإنفاق في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، والذي نص على تأجيل تنفيذ أي مشروعات لم يتم البدء فيها ولها مكون دولاري واضح، بجانب عدم الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى- فإن هناك تساؤلات في غاية الأهمية: فهل كل توسعة أو زيادة في عدد الحارات المرورية يُعتبر مشروعًا قوميًا على حسب رد وزيرة الثقافة؟! ألا يعتبر متحف الفنان نبيل درويش تراثًا فنيًا قوميًا أيضًا من الواجب الحافظ عليه؟ هل أصبح لدى القائمين على المشروعات القومية ترخيص مفتوح بهدم وتدمير المعالم التراثية والتاريخية والفنية والثقافية للدولة المصرية ومواطنيها؟.

وأشارت إلى أن تلك الواقعة المؤسفة قد تخطى صداها المدى المحلي، فمنذ أيام أرسلت الأكاديمية الدولية للخزف بسويسرا، التابعة لهيئة اليونسكو، خطابًا رسميًا لوزارة النقل تطالب فيه الوزارة بإعادة النظر في قرار هدم المتحف نظرا للقيمة الفنية للفنان الراحل وأعماله، ولكن بكل أسف دون جدوى.

متحف نبيل درويش

جدير بالذكر أن متحف نبيل درويش كان قد افتتح مجانا للزوار وطلاب كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية عام ١٩٨٣ واختاروا هذا المكان نظرا للهدوء المحاط به من كافة الاتجاهات، كما يجاوره العديد من مدارس الخزف والكليم والبردي وغيرها.

وهذا المتحف بناه الفنان وزوجته بالجهود الذاتية.

وبعد وفاته عام ٢٠٠٢ استمرت زوجته في رعاية المتحف وإدارته رغم كبر سنها، كما يحوي أكثر من ٣٠٠٠ قطعة خزف تنوعت بين مقتنيات الفنان الراحل وقطع خزفية فريدة ومكتبته وأدواته الفنية التي عمل بها.

أهمية متحف نبيل درويش

وتأتي أهمية المتحف، من أهمية صاحبه الفنان التشكيلي نبيل درويش (1936- 2002)، والذي يعد واحدًا من أهم فناني الخزف في مصر، حيث قدم تجارب فنية متميزة.

وله العديد من المشاركات في كثير من الفعاليات الفنية بجميع أنحاء العالم، وحصل على كثير من جوائز، وعمل كأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وحتى رحيله.