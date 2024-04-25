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حوادث

تجديد حبس شاب قتل والده في الخليفة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شاب فى منطقة الخلفية،  ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل والده بشق بطنه بسكين بسبب عتاب الأب له على تعاطي المخدرات.

بلاغ بوجود جثة

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل داخل منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بسكين فى بطنه بطريقة بشعة.

وبينت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل القتيل وعمره 28 سنة بسبب عتاب المتوفى له على تعاطى المواد المخدرة قام على إثرها الجاني باستلال سكين المطبخ وشق بطن والده، وفر هاربا.

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ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبطه، وتحرر المحضر اللازم  بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة  لمباشرة التحقيقات.

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قسم شرطة الخليفة محكمة جنوب القاهرة موقع فيتو

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