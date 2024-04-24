أخبار الحوادث اليوم: مفاجآت باتهام البلوجر نادين طارق بنشر فيديوهات منافية للآداب.. وحيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجاة 20 طفلا من الموت بحمام سباحة فى نادي الترسانة، والتحقيقات الأولية تكشف مفاجآت



كشفت التحقيقات الأولية في حادث تسريب مادة الكلور داخل حمام سباحة في نادي الترسانة، الحادث لم يكن الأول من نوعه، بل حدث تسريب غاز كلور العام الماضي أيضا داخل حمام سباحة في نادي الترسانة وأحدث إصابات عديدة.

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ارتفع عدد مصابي حادث تسريب مادة الكلور داخل حمام سباحة في نادي الترسانة، إلى 20 حالة جاءت أعمارهم ما بين 12 إلى 13 سنة، وجرى نقلهم جميعا إلى أقرب

قرارات النيابة في اتهام البلوجر نادين طارق بنشر فيديوهات منافية للآداب



أصدرت نيابة الجيزة عدة قرارات في اتهام البلوجر نادين طارق ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك، متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء، وألفاظ منافية للآداب العامة.

أمرت بفحص مقاطع الفيديو المضبوطة والخاصة بالبلوجر بعد تفريغها من قبل الأجهزة المعنية، كما أمرت باستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

وتستجوب النيابة البلوجر، وكذلك أقوال مجري التحريات في الواقعة، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط البلوجر نادين طارق، أنها قامت ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء وتتضمن ألفاظ منافية للآداب العامة، وأمرت بحبسها ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

إحالة 5 أشخاص بتهمة هتك عرض مواطن في أبو النمرس



أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية 5 أشخاص من محافظة قنا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض وتسجيل فيديو جنسي لمواطن في أبو النمرس.

وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

انتهى الفصل الأخير في حياة ربة منزل بطنطا في محافظة الغربية، بعد أن أعلن الأطباء الفشل في إنقاذها من الموت نتيجة تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة في أحد المستشفيات الخاصة.

وشيعت أسرة السيدة جنازتها إلى مقابر طنطا وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء.



وتوفيت بنت مدينة طنطا نتيجة للإهمال الطبي أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة إلا أن العملية لم تنجح وغادرت غرفة العمليات وهي تعاني من نقص حاد بالدم وهبوط بالدورة الدموية وتدهور كامل بأجهزة الجسم وذلك بسبب قطع أحد الشرايين أثناء إجراء العملية.

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

أودعت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق حيثيات حكمها بحبس المتهم بقتل الفنان أشرف عبد الغفور عن طريق الخطأ، وهي القضية التى حملت رقم 13296 سنة 2023، والتى شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض، محامي ورثة الفنان أشرف عبد الغفور، إن المحكمة أودعت حيثيات الحكم والمتهم عارض، وتم تحديد جلسة المعارضة فى تاريخ 20 مايو.

وجاء فى الحيثيات إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم مهند شبانة أنه في 3 ديسمبر 2023 تسبب خطأ في موت عبد الغفور محمد عبد الجواد، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بإن قاد سيارته رقم (ط م ف 4619)، بطريقه ينجم عليها الخطر، فصدم المجني عليه فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وتسبب خطأ في إصابة المجني عليها فاطمة عبد الغفور، وطلبت عقابه وفقًَا لنصوص ومواد القانون.

إحالة 13 متهمًا للجنايات لاتهامهم بقتل شقيقين واستعراض القوة ببولاق الدكرور



أحالت النيابة العامة بالجيزة، 13 متهمًا لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة استعراض القوة وتلويح بالعنف ضد 7 أشخاص، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء ونارية وذلك لبث الرعب في أنفسهم

حبس ربة منزل ضربت ابنها حتى الموت وألقت الجثة في المقابر بالإسكندرية



عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهمة " ا.م.ق" ربة منزل بالحبس عامين مع الشغل، عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بضرب أفضى للموت للمجني عليه ابنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح ابو رزقة، والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور عبد الله، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

كانت القضية رقم 1674 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ بالعثور علي المجني عليه، داخل أحد المقابر بدائرة القسم.

مقتل سيدة مسنة على يد لص حاول سرقة منزلها في الغربية



لقيت سيدة مسنة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرعها على يد لص أثناء محاولة سرقة مسكنها بمنطقة الجمهورية.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجاري ضبط المتهم بعد تحديده من قبل رجال الشرطة.