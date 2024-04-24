قرارات النيابة في اتهام البلوجر نادين طارق بنشر فيديوهات منافية للآداب

أصدرت نيابة الجيزة عدة قرارات في اتهام اليلوجر نادين طارق ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك، متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء، وألفاظ منافية للآداب العامة.

أمرت بفحص مقاطع الفيديو المضبوطة والخاصة بالبلوجر بعد تفريغها من قبل الأجهزة المعنية، كما أمرت باستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة،

حبس البلوجر نادين طارق بسبب الفيديوهات الخادشة

وتستجوب النيابة البلوجر، وكذلك أقوال مجري التحريات في الواقعة، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط البلوجر نادين طارق، أنها قامت ببث مقاطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك متضمنا مقاطع فيديو خادشة للحياء وتتضمن ألفاظ منافية للآداب العامة، وأمرت بحبسها ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وأفادت التحقيقات ان المتهمة تدعى آية طارق شهيرة بـ نادين طارق بالغة من العمر 32 عاما مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام، واعتادت إثارة الجدل من خلال مقاطع الفيديو التي تقوم بإذاعتها عبر منصة التواصل الإجتماعي.

القبض علي المتهمة نادين طارق

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على البلوجر نادين طارق بعد رصد مقاطع فيديو لها تحتوى على إشارات وإيحاءات منافية للآداب العامة حيث تم الكشف عن هوية الفتاة والتي تبين أنها تدعى نادين طارق.

وردت معلومات أكدتها التحريات الأمنية لأجهزة مباحث الجيزة، بقيام بلوجر شهيرة تدعى نادين طارق بنشر مقاطع فيديو فاضحة تتضمن عبارات وألفاظ خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة وجرى ضبط المتهمة بعد تشكيل فريق بحث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط المتهمة نادين طارق، وبفحص هاتفها المحمول تبين احتوائه على العديد من مقاطع الفيديو التي تم بثها على منصة التواصل الإجتماعي والمتضمنة فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب.