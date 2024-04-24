وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

انتهى الفصل الأخير في حياة ربة منزل بطنطا في محافظة الغربية، بعد أن أعلن الأطباء الفشل في إنقاذها من الموت نتيجة تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة في أحد المستشفيات الخاصة.

وشيعت أسرة السيدة جنازتها إلى مقابر طنطا وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء.



وتوفيت بنت مدينة طنطا نتيجة للإهمال الطبي أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة إلا أن العملية لم تنجح وغادرت غرفة العمليات وهي تعاني من نقص حاد بالدم وهبوط بالدورة الدموية وتدهور كامل بأجهزة الجسم وذلك بسبب قطع أحد الشرايين أثناء إجراء العملية.

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دخلت السيدة المستشفى على قدميها لإجراء عملية استئصال المرارة بعد أن أظهرت الأشعة وجود حصوات بالمنظار وفوجئوا عقب مغادرتها غرفة العمليات بأنها تعاني من آثار العملية ولم تتوقف صرخاتها من شدة الألم.



وأوضح ” وليد الفولي” محامي الضحية أنه تم تحرير محضر رقم ٢٨٧٠ لسنة ٢٠٢٤ إدارى ثان طنطا وأن التحقيقات مازالت أمام النيابة العامة والاتهام موجه لأحد كبار الأطباء تخصص أورام وأمراض الدم بالإهمال والخطأ الطبي الذى تسبب فى الوفاة.

وتابع الفولي أن المستشفى الذى تم إجراء العملية بها لم يتبين نسب التقصير إليها في التحقيقات حتى الآن.

وأفاد ” الفولي ” أن العقوبة فى مثل هذه الحالات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

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فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.