التحقيق في إصابة 5 صغار باختناق في تسريب كلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 5 صغار باختناق جراء تعرضهم لحادث تسريب مادة الكلور داخل حمام سباحة في نادي الترسانة، الواقع في منطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

إصابة 5 صغار باختناق داخل حمام سباحة بنادي الترسانة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بـ إصابة صغار باختناق جراء تعرضهم لحادث تسريب مادة الكلور، داخل حمام سباحة في نادي الترسانة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين تعرض الصغار للإصابة المذكورة، وتم نقلهم جميعا إلى أقرب مستشفى لتقديم العلاج اللازم لهم، وجار مباشرة التحقيقات في الحادث.

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