إحالة 13 متهمًا للجنايات لاتهامهم بقتل شقيقين واستعراض القوة ببولاق الدكرور
أحالت النيابة العامة بالجيزة، 13 متهمًا لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة استعراض القوة وتلويح بالعنف ضد 7 أشخاص، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء ونارية وذلك لبث الرعب في أنفسهم.
مشاجرة بين طرفين
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بقيام مشاجرة بين طرفين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف علي إثرها توفى شقيقين وإصابة آخرين بالجيزة.
بإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرفين تم احتجاز بعضهم والتعدي عليهم بالضرب والسب وإحرازهم سلاح ناري وعصي وسكين.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن القبض عليهم، وبمواجهتهما اعترفا باستعراضهم القوة وقتل شقيقين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة للتحقيقات.
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