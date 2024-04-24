الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

حبس ربة منزل ضربت ابنها حتى الموت وألقت الجثة في المقابر بالإسكندرية

محكمه جنايات الإسكندرية،
محكمه جنايات الإسكندرية، فيتو

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهمة " ا.م.ق" ربة منزل بالحبس عامين مع الشغل، عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بضرب أفضى للموت للمجني عليه ابنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح ابو رزقة، والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور عبد الله، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

كانت القضية رقم 1674 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية اول،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد ببلاغ بالعثور علي المجني عليه، داخل أحد المقابر بدائرة القسم.

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تحقيقات النيابة

تبين من التحقيقات،انه عقب زيارة أحد الأهالي لقبر نجلته داخل المقابر، اشتم رائحه كريهة تبعث من العظام بالمقابر، فشاهد جثمان الطفل المجني عليه "م.س.ع" فقام بابلاغ الشرطة.

وكشفت التحريات إلي قيام المتهمة "ا.م.ق" ربة منزل، بالتعدي علي نجلها، وفي يوم الواقعة، قامت بضربه بالأيدي والأرجل بسبب صراخه المتكرر وألقت به علي إحدي منقولات الشقة، فارتطم رأسه بمسندها مما أدي إلي وفاته، وأنها لم تقصد قتله وإنما لتاديبه وعقب أنها أيقنت وفاته، حملته متخفيه إلي المقابر، وتركته وفرت هاربا، وعقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض عليها وأقرت بالواقعة وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها.

 

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