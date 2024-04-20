جنايات الإسكندرية تعاقب سائق توك توك بالسجن 18 عاما لقتله زوجته وتعاطيه المخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ع.م.ر" سائق توكتوك، أولا بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه في الاتهامين الأول والثالث، ثانيا بالسجن المشدد 3 سنوات لتعاطيه المخدرات.

وبذلك يصبح إجمالي الحكم 18 عاما، بجانب تغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه في الاتهام الثاني.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في قتل المجني عليها "س.م.ا"زوجته خنقا وتعاطي المخدرات.

كانت القضية رقم 8346 لسنة 2023 جنايات قسم المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها زوجته بمحل سكنهم بدائرة القسم.

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وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم "ع.م.ر" سائق توكتوك، على إثر خلافات زوجية مستمرة بينه وبين المجني عليها زوجته "س.م.ا" ربة منزل، وعلى اثر مشادة كلامية بينهما يوم الواقعة، بدرت في ذهنه فكرة إزهاق روحها، فانقض عليها مستخدما غطاء رأس من على كتفها، وأطبق على عنقها حتى أجهر عليها، حتى فاضت روحها، ووضعها تحت أحد الأسرة وغادر محل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أن المتهم بحوزته مواد مخدرة للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.