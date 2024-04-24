النيابة تطلب تحريات المباحث في اتهام بلوجر بنشر فيديوهات منافية للآداب
طلبت النيابة تحريات المباحث في اتهام بلوجر، بنشر فيديوهات منافية للآداب فى الجيزة.
وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس فتاة "بلوجر" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب فى الجيزة.
فيما كلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية.
اتهام بلوجر بأعمال منافية للآداب
وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على فتاة "بلوجر" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط فتاة "بلوجر" بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب، عبر حساباتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتواجدها بمنطقة الهرم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، والتحفظ على هاتفها المحمول، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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