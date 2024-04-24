الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

إحالة 5 أشخاص بتهمة هتك عرض مواطن في أبو النمرس

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية 5 أشخاص من محافظة قنا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض وتسجيل فيديو جنسي لمواطن في أبو النمرس.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا هتكوا عرض المجني عليه  بالقوة، بأن قاموا بالتعدي عليه ضربًا حال استخدامهم أسلحة بيضاء، ومن ثم قام المتهم الثاني بحسر ملابسه وحسر ملابسه عنه ولامس منطقة عورته.

 

كما خطفوا المجني عليه  بالقوة بأن قاموا بالتعدي عليه ضربًا حال حمل المتهمين الأول والثاني أسلحة بيضاء  ومن ثم قام بشل حركته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته واقتياده بعيدًا عن أعين ذويه.

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كما أن المتهم الأول تعدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، قام بتسجيل فيديو جنسي مصور له كان قد تحصل عليه عنوة بغير رضاه، عن طريق تسجيله بجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني.

 

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محكمة الجنايات المحامي العام الاول لنيابة جنوب الجيزة اخبار الحوداث

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