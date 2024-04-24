أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض أسعار شاي ليبتون.. وزيادة جديدة في أسعار السجائر بدءا من غد الخميس

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية عن انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق، وذلك وفقًا لقائمة الأسعار التي أرسلتها الشركة للتجار.

ووفقا لشعبة المواد الغذائية انخفض سعر شاي ليبتون وزن 40 جراما من 15 جنيها للمستهلك إلى 13 جنيهًا.

أعلنت الشركة اليابانية لإنتاج السجائر عن أسعار السجائر الجديدة، والتى يتم تطبيقها من غد الخميس داخل الأسواق المحلية، وذلك وفقا للبيان المرسل لشعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية.

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وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي:

• وينستون أحمر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون أزرق بسعر 55 جنيهًا

• وينستون سيلفر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون كاستر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون توت بسعر 57 جنيهًا

• كامل أصفر بسعر 60 جنيهًا

• كامل أزرق بسعر 60 جنيهًا

• كامل أكتيفيت بسعر 62 جنيهًا

• جولد كوست 35 جنيهًا

جولة فيتو في سوق الجيزة الحضاري للأسماك

شهدت أسعار الأسماك انخفاضات واضحة في الأسواق، اليوم الأربعاء، تزامنا مع تصاعد حملة “خليه يعفن” لمقاطعة شراء الأسماك في عدد من المحافظات، احتجاجًا على ارتفاع الأسماك.

«فيتو» أجرت جولة ميدانية في سوق الجيزة الحضاري للأسماك، تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور الآتية:

تقول أم آية بائعة سمك في سوق الجيزة الحضاري للأسماك، إن أسعار الأسماك تراجعت كثيرًا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن أسعار الأسماك انخفضت بنحو 50 جنيهًا في بعض الأنواع، منها سعر البوري كبير الحجم، إذ تراجعت أسعاره من 300 جنيه في الأسبوع الماضي إلى 250 جنيهًا اليوم.

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية حوكمة البيانات وتنظيم تداولها وتحقيق التوازن بين حماية البيانات وإتاحة المجال للإبداع دون تقييد له من خلال وضع إطار حوكمى لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وذلك بالتعاون بين كافة الجهات المعنية؛ مشيرا إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى تثير العديد من التحديات والتى تتمثل فى حيادية البيانات، وجودة البيانات لضمان موثوقيتها، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى، والاستخدام الآمن للبيانات، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

تراجع معظم بورصات الخليج وسط مخاوف من استمرار التصعيد في غزة

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، الأربعاء، بالتزامن مع استمرار التصعيد في غزة، ووسط أنباء عن عمليات إجلاء جديدة في شمال القطاع.

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم "أكوا باور" بنسبة 3.4 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 1.2 بالمئة.

وواصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بنهاية جلسة التداول اليوم.

وانخفضت أسعار النفط قليلا إذ سجل خام برنت 88.02 دولار بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وتراجع أنشطة الأعمال في أكبر سوق مستهلكة للنفط في العالم.

وخسر المؤشر القطري 0.5 بالمئة من قيمته متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.2 بالمئة مع هبوط معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي.

تعتزم جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبدالغني الأباصيرى، إرسال مذكرة عاجلة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط للمطالبة بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على المصانع حتى نهاية العام الحالي لمراعاة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الفترة الحالية، وتفادي حدوث أى ارتباك للمنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال عقد الجمعية اجتماعا موسعًا بحضور المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لمناقشة المشكلات التى تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، والمطالب الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمصانع.

عقدت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة أسامة الشاهد اليوم مؤتمرًا، بمقر الغرفة بحضور أحمد كمال معاون وزير التموين وأحمد أبو الفضل مستشار وزير التموين وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وبحضور ممثلين عن الشركات المصريةار

قال أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية إن الفترة الحالية شهدت توازن في سعر الدولار مما ساعد على

بالإضافة إلى تدفقات نقدية من الأجانب والمصريين المقيمين في الخارج ونتيجة لذلك انخفضت الأسعار وعلى رأسها المنتجات الغذائية،انخفض طن الدقيق من 22 إلى 16 ألف جنيه للطن.