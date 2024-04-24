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اقتصاد

خليه يعفن تجبر أسعار السمك على الهبوط، والجمبري لا يستجيب لحملات المقاطعة (فيديو وصور)

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

 أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، شهدت  أسعار الأسماك انخفاضات واضحة في الأسواق، اليوم الأربعاء، تزامنا مع تصاعد حملة “خليه يعفن” لمقاطعة شراء الأسماك في عدد من المحافظات، احتجاجًا على ارتفاع الأسماك.

 

جولة فيتو في سوق الجيزة الحضاري للأسماك

 «فيتو» أجرت جولة ميدانية في سوق الجيزة الحضاري للأسماك، تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور الآتية: 

انخفاض أسعار الأسماك مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي

تقول أم آية بائعة سمك في سوق الجيزة الحضاري للأسماك، إن أسعار الأسماك تراجعت كثيرًا مقارنة بأسعار  الأسبوع الماضي.

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أسعار الأسماك انخفضت بنحو 50 جنيهًا في بعض الأنواع

وأشارت إلى أن أسعار الأسماك انخفضت بنحو 50 جنيهًا في بعض الأنواع، منها سعر البوري كبير الحجم، إذ تراجعت أسعاره من 300 جنيه في الأسبوع الماضي إلى 250 جنيهًا اليوم.

انخفاض أسعار البوري في الأسواق

وأوضحت أن سعر البوري وسط، تراجع من 270 جنيهًا الأسبوع الماضي إلى 220 جنيهًا.

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

انخفاض أسعار قشر البياض في الأسواق

وأضافت أن  قشر البياض تراجعت أسعاره بنحو 50 جنيهًا مقارنة بسعره الأسبوع الماضي، إذ تراجع سعر الكيلو  من 250 جنيهًا إلى 200 جنيه.

انخفاض أسعار البياض في الأسواق

وتابعت: كما انخفض سعر البياض بنحو 50 جنيهًا مقارنة بسعره الأسبوع الماضي، إذ تراجع سعر الكيلو من 170 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

« الجمبري الوحيد اللي بيغلى ومش بينزل خالص»

وعن أسعار الجمبري في الأسواق، قالت إن « الجمبري  بيغلى ومش بيرخص خالص» مشيرة إلى أن سعر الجمبري جامبو يبلغ نحو 380 جنيهًا، وسعر الجمبري ممتاز نحو 320 جنيهًا.

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

 أسعار الأسماك الأخرى في السوق

وعن أسعار الأسماك الأخرى في السوق، فأوضحت أنها كالتالي:

بلغ سعر كيلو ثعابين صفراء بلدي نحو 200 جنيه.

بلغ سعر كيلو ثعابين عادية نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الكابوريا نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو مرجان سويسي نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المكرونة نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو مكرونة مجمد من 100 إلى 150 جنيهًا.

بلغ سعر ماكريل نرويجي نحو 150 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو ماكريل عادي نحو 100 جنيه.

أسعار الأسماك في الأسواق مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

التجار زعلانين على الزبون أكثر من نفسه

وعن تأثير تصاعد حملة خليه يعفن على أسعار الأسماك، قالت إن «البائع يعاني والزبون بيعاني، لو السمك رخيص هيكون فيه بيع أكتر، فالسمك ليس خزين روتيني، وصعب إن الواحد يجيب بـ ألف جنيه سمك، واحنا التجار زعلانين على الغلا أكتر من الزبون، زمان كنت بالألف جنيه أشيل الزبون شنط سمك، دلوقت بيأخد بالألف في شنطة واحدة، وفي نفس الوقت مبكنش كسبانة فيه».

 زمان كنت بأخد هامش ربح 10% دلوقت مش بوصل لـ 5%

وأضافت: «كنت زمان بأخد هامش ربح 10% دلوقت مش بوصل لـ 5%، وكتير ببيع السمك بأقل من سعره، علشان مخسرش فيه مع عدم بيعه».

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«ليه بينادي بمقاطعة الأسماك بس هو بس السمك اللي غالي»

واستنكرت الدعوات لمقاطعة شراء الأسماك بالرغم من أنه ليس السلعة الوحيدة المرتفعة في الأسواق، قائلة: «ليه بينادي بمقاطعة الأسماك بس، هو بس السمك اللي غالي، ما اللحمة والفراخ والزيت غالي».

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