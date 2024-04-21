أسعار الأسماك والجمبري اليوم، البلطي يتراجع 6 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 21 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد 21 أبريل 2024، في السطور التالية:

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 66 إلى 68 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

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وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 61 إلى 65 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأحد

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 110 إلى 160 جنيهًا، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 140 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 80 إلى 140 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق، كيلو مكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهًا، كيلو سمك موسى من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر كيلو كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، كيلو سبيط سابيا من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو سابيا من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، مرجان ممتاز من 75 إلى 115 جنيهًا، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو مرجان متوسط الحجم من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو كاليماري سابيا من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

البربون يسجل 140 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 65 إلى 85 جنيهًا، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 90 إلى 140 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو سمك دنيس من 95 إلى 260 جنيهًا، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر جمبري جامبو من 520 إلى 640 جنيهًا، سعر كيلو جمبري طازج صغير من 100 إلى 270 جنيهًا.

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 450 إلى 510 جنيهات للكيلو، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم من 320 إلى 440 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد

وتباينت أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد، تراوح سعر كيلو بوري وسط من 85 إلى 95 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، البوري ممتاز من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد، سجل سعر كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، وقار كيلو من 110 إلى 150 جنيهًا، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه، سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.