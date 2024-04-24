الأربعاء 24 أبريل 2024
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اقتصاد

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

انخفاض أسعار شاي
انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق، فيتو

 كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية عن انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق، وذلك وفقًا لقائمة الأسعار التي أرسلتها الشركة للتجار. 

ووفقا لشعبة المواد الغذائية انخفض سعر شاي ليبتون وزن 40 جراما من 15 جنيها للمستهلك إلى 13 جنيهًا. 

واردات مصر من الشاي 

 كشف تقرير نشرة التجارة الخارجية عن شهر يناير 2024 الصادر حديثًا من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع حجم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة خلال الشهر إلى 828.7 مليون دولار، مقابل 1.2 مليار دولار فى نفس الشهر من عام 2023.

وأفاد التقرير أن أهم تلك الواردات خلال شهر يناير 2024 من السلع الاستهلاكية غير المعمرة هي اللحوم بقيمة 48 مليون دولار وعدس بنحو 16.9 مليون دولار، وأبقار حية بـ1.1 مليون دولار، وألبان بقيمة 51.1 مليون دولار.

وتابع التقرير أن واردات التفاح الطازج بلغت 11.8 مليون دولار، والأسماك 34.4 مليون دولار، والشاى 6.6 مليون دولار، وصابون ومستحضرات تنظيف بقيمة 9.5 مليون دولار.

وذكر أن واردات مصر خلال شهر يناير 2024 من السلع الاستهلاكية غير المعمرة أيضا، مبيدات حشرية بقيمة 12.2 مليون دولار، ولعب أطفال 1.7 مليون، وزيوت مكررة 86.3 مليون دولار، أدوية 190 مليون دولار.

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