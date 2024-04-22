الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، في السطور التالية:

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الإثنين

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 63 إلى 67 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

Advertisements

 

وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 58 إلى 62 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الإثنين

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 115 إلى 165 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

 

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا.

 

مكرونة سويسي يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 85 إلى 145 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو مكرونة خليجي من 75 إلى 125 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق، كيلو سمك موسى من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات.

 

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر كيلو كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، كيلو سبيط سابيا من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات، كيلو سابيا من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات، مرجان ممتاز من 70 إلى 110 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

 

وبلغ سعر كيلو مرجان متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو كاليماري سابيا من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

البربون يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 70 إلى 90 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 95 إلى 145 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

 

وتراوح سعر كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو سمك دنيس من 100 إلى 250 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

 

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر جمبري جامبو من 510 إلى 650 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر كيلو جمبري طازج صغير من 100 إلى 280 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

 

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 440 إلى 500 جنيه للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم من 320 إلى 420 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين

وتباينت أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو بوري وسط من 85 إلى 95 جنيهًا، البوري ممتاز من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

 

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين، سجل سعر كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، وقار كيلو من 100 إلى 160 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

 

وسجل سعر سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه،  كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.

txt

أسعار الأسماك والجمبري اليوم، البلطي يتراجع 6 جنيهات في سوق العبور

txt

أسعار الأسماك اليوم، السبيط يسجل 420 جنيهًا في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الأسماك أسعار الأسماك والجمبري اسعار الاسماك اليوم اسعار البلطى أسماك البلطي البلطي الاسواني السمك البلطي سعر كيلو فيليه سعر مكرونة سمك البلطي سمك موسى سوق الجملة سوق الجملة اليوم سوق العبور اليوم سوق العبور مكرونة سويسي سعر البلطى سعر البوري سعر الجمبري

مواد متعلقة

الأغلى بـ 1000 جنيه.. أسعار الأسماك في السوق المصري.. ومصدر: السمك مهما غلي سعره رخيص

الماكريل بـ 115 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الأسماك اليوم، 74 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور

سوق الأسماك يمر بحالة ركود.. مصر تستورد 10 أضعاف صادراتها.. وأستاذ بمركز البحوث: الأسعار لن تنخفض لهذه الأسباب

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

رئيسة بلدية في تركيا تغلق محال للاجئين لهذا السبب وتهدد بطردهم (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية