أسعار الأسماك اليوم الإثنين، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، في السطور التالية:

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الإثنين

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 63 إلى 67 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

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وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 58 إلى 62 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الإثنين

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 115 إلى 165 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 85 إلى 145 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو مكرونة خليجي من 75 إلى 125 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق، كيلو سمك موسى من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر كيلو كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، كيلو سبيط سابيا من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات، كيلو سابيا من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات، مرجان ممتاز من 70 إلى 110 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو مرجان متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو كاليماري سابيا من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

البربون يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 70 إلى 90 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 95 إلى 145 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو سمك دنيس من 100 إلى 250 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر جمبري جامبو من 510 إلى 650 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر كيلو جمبري طازج صغير من 100 إلى 280 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 440 إلى 500 جنيه للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم من 320 إلى 420 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين

وتباينت أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو بوري وسط من 85 إلى 95 جنيهًا، البوري ممتاز من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين، سجل سعر كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، وقار كيلو من 100 إلى 160 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه، كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.