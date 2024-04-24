غرفة الجيزة تستعرض أبرز السلع الغذائية التي شهدت تراجعا في الأسعار

عقدت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة أسامة الشاهد اليوم مؤتمرًا، بمقر الغرفة بحضور أحمد كمال معاون وزير التموين وأحمد أبو الفضل مستشار وزير التموين وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وبحضور ممثلين عن الشركات المصرية.

الفترة الحالية شهدت توازن فى سعر الدولار

قال أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية إن الفترة الحالية شهدت توازن في سعر الدولار مما ساعد على انخفاض التكلفة النهائية للمنتج بالإضافة إلى تدفقات نقدية من الأجانب والمصريين المقيمين في الخارج ونتيجة لذلك انخفضت الأسعار وعلى رأسها المنتجات الغذائية،انخفض طن الدقيق من 22 إلى 16 ألف جنيه للطن.

Advertisements

إصدار تسعيرة جبرية للخبز

وأشار الشاهد إلى أن شعبة المخابز قدمت مبادرة لتخفيض سعر الخبز وتم إصدار تسعيرة جبرية للخبز ومراقبة من خلال وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتأكد من الوزن والسعر وبناء عليه انخفض الرغيف السياحى من 3 جنيهات إلى 1.5 جنيها للرغيف زنة 80 جرامًا، وتم طرح الرغيف السياحى زنة 40 جرامًا بسعر جنيه.

انخفاض أسعار المكرونة والزيوت

وأضاف: كما انخفضت أسعار المكرونة والزيوت حيث تراجع سعر لتر الزيت الخليط من 100 جنيه إلى 65 جنيهًا.

وبالنسبة للقطاع الصناعى قال "الشاهد" إن اختلاف سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء يصل إلى 40 جنيها للدولار كان يحق ربح وهمى للتجار بالإضافة إلى عدم توافر المواد الخام مشيرا إلى وجود خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المستهلكين منها 01555549999.

وأضاف الشاهد أن الفترة السابقة شهدت نقص كبير فى الدولار خاصة مع وجود الحوثيين فى البحر الأحمر مما قل إيرادات قناة السويس وزادت القدرة التنافسية لمصر ونتيجة لذلك زادت معدلات التصدير لأوروبا وأفريقيا مشيرا إلى أن أفريقيا تستورد بقيمة 500 مليار دولار سنويا وحاليا نسعى لزيادة التصدير والتبادل التجاري لأفريقيا.

انخفاض أسعار 15 سلعة في الأسواق

احمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام أكد أن غرفة الجيزة التجارية هى اول غرفة تعلن عن تخفيض الاسعار وقد بلغ عدد السلع التى انخفضت 15 سلعة منها سلع غذائية وغير غذائية مؤكدا أن رئيس الوزراء شكل لجنة ضبط الأسعار لمتابعة انخفاض الأسعار فضلا عن التوجيهات الوزارية بتخفيض باقى السلع وعلى رأسها الحديد والأسمنت والأجهزة الكهربائية والتى من المتوقع انخفاضها الفترة المقبلة.

وأشار كمال إلى أن العيش الحر انخفض والتزم الكثير من التجار بتطبيق الأسعار المعلنة بمشاركة اتحادة الغرف التجارية والصناعات، موضحا أن حجم الإفراجات الجمركية بلغت 8 مليار دولار الفترة الماضية منها سلع أساسية واعلاف مما ساهم فى زيادة المتاح من السلع مع هامش ربح مناسب يشعر المواطن بالتحسن وانخفاض الأسعار.

وأشار "كمال" إلى أن جميع الجهات المسئولة بداية من الحكومة والقطاع الخاص الأجهزة الرقابية جميعها تسعى لإرضاء المواطن وبالفعل انخفض الزيت 35 %، وأيضًا انخفض سعر الدقيق 35% وننتظر انخفاض السلع المعمرة الأيام القادمة.

مبادرة خفض الخبز السياحى كانت صادرة من شعبة المخابز

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ام مبادرة خفض الخبز السياحى كانت صادرة من شعبة المخابز بعد التواصل مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذى رحب بالمبادرة، وبالفعل انخفضت أسعار الخبز السياحي.

وأضاف أنه صدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو وفقا للقرار؛ بلغ سعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما نحو 150 قرشا، ووزن 40 جراما نحو 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو بـ 150 قرشا لوزن 50 جراما و100 قرش لوزن 35 جراما.

كشف أحمد أبو الفضل مستشار وزير التموين ان وزارة التموين تهتم بالتاجر والمستهلك، وأنه يوجد تعاون كبير بين الدولة وبين التجار من الوزارة والغرف التجارية؛ وهي علاقة تمتد لسنوات في عدد كبير من المعارض لأهلا رمضان وأهلا مدارس سوء بالمشاركة أو الرقابة.