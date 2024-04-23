الثلاثاء 23 أبريل 2024
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، في السطور التالية:

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الثلاثاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 66 إلى 68 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

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وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 61 إلى 65 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 120 إلى 160 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 135 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 135 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 85 إلى 135 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو مكرونة خليجي من 70 إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

الكابوريا تسجل 240 جنيهًا في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر كيلو كابوريا من 40 إلى 240 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو سبيط سابيا من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو سابيا من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، مرجان ممتاز من 75 إلى 115 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو مرجان متوسط الحجم من 50 إلى 70 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو كاليماري سابيا من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

البربون يسجل 140 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 65 إلى 85 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 90 إلى 140 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو سمك دنيس من 100 إلى 260 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر جمبري جامبو من 530 إلى 650 جنيهًا، سعر كيلو جمبري طازج صغير من 100 إلى 280 جنيهًا.

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 460 إلى 520 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم من 340 إلى 440 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.

 أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، تراوح سعر كيلو بوري وسط من 85 إلى 95 جنيهًا، البوري ممتاز من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء، سجل سعر كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، وقار كيلو من 120 إلى 140 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه، سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الإثنين، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

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أسعار الأسماك والجمبري اليوم، البلطي يتراجع 6 جنيهات في سوق العبور

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