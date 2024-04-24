الأربعاء 24 أبريل 2024
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اقتصاد

زيادة جديدة فى أسعار هذا النوع من السجائر، والتطبيق غدا الخميس

ارتفاع أسعار السجائر
ارتفاع أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر، أعلنت الشركة اليابانية لإنتاج السجائر عن أسعار السجائر الجديدة، والتى يتم تطبيقها من غد الخميس داخل الأسواق المحلية، وذلك وفقا للبيان المرسل لشعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية.

وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي:

• وينستون أحمر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون أزرق بسعر 55 جنيهًا

• وينستون سيلفر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون كاستر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون توت بسعر 57 جنيهًا

• كامل أصفر بسعر 60 جنيهًا

• كامل أزرق بسعر 60 جنيهًا

• كامل أكتيفيت بسعر 62 جنيهًا

• جولد كوست 35 جنيهًا

 

 ووفقا اللاسعار الجديده لليابانيه فقد ارتفعت ما بين  5 جنيه في بعص الاصناف و2 جنيه في اصناف اخري

 

زيادة اسعار مارلبورو وال ام وميريت

 

وطبقت بالامس شركة فيليب موريس الزيادة الجديدة على أسعار أصناف منتجاتها من السجائر والتي تتضمن “ميريت، مارلبورو، وLM” بأنواعها.

وجاءت الأسعار كالتالى:  

-ميريت بأنواعها بـ 90 جنيها

-عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها: 84 جنيها

- مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها: 74 جنيها

- إل آند إم "L&M" بأنواعها: 64 جنيها

وتمت الزيادة بنسبة 5 جنيهات في الصنف الواحد.

 

وكان التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (221.6) نقطة لشهر مارس 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره  (33.1%) مقابل (36.0%) لشهـر فبراير 2024.

وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%).

إضافة إلى مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)

بينما انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-4.1%)،

معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 
• سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.0%) لشهر مارس 2024 مقابل (11.0%) لشهر فبراير 2024.

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السجائر إبراهيم الإمبابى أزمة ارتفاع اسعار السجائر
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