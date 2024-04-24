الأربعاء 24 أبريل 2024
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اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسينة

ارتفاع أسعار بونجورنو
ارتفاع أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسينة، فيتو

كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسينة في الأسواق خلال شهر أبريل الجاري.

ارتفاع أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسية نحو 50 قرشًا

وبمقارنة أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسينة (الظرف) الجديدة بالسعر القديم؛ يتضح أن الشركة قررت رفع سعر بونجورنو كوفي ميكس خمسينة نحو 50 قرشًا في الظرف.

ارتفاع أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسينة إلى 3 جنيهات للظرف

ووفقًا للقائمة المرسلة للتجار التي اطلعت عليها «فيتو» ارتفع سعر بونجورنو كوفي ميكس خمسينة للمستهلك من 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات للظرف.

 سعر كرتونة بونجورنو كوفي ميكس خمسينة بعد الزيادة

فيما يصل سعر كرتونة بونجورنو كوفي ميكس خمسينة التي تحتوي على 24 علبة، والعلبة تحتوي على عدد 12 ظرفًا (الظرف وزنه 6 جرامات) في محلات التجزئة نحو 727 جنيهًا.

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ارتفاع أسعار كانز بيريل وفيروز، وهذا موعد التطبيق

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عبور لاند تقرر رفع أسعار منتجاتها بالأسواق

ارتفاع أسعار كانز بيريل وفيروز، وهذا موعد التطبيق

وكانت شعبة المواد الغذائية كشفت عن ارتفاع جديد في أسعار كانز بيريل وفيروز وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار، وأنه وفقًا للقوائم الجديدة سيتم تنفيذ الزيادة الجديدة بدءًا من مايو المقبل.

أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل

وعن أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو المقبل فستكون كالتالي: 

وارتفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

وارتفعت أسعار فيروز إلى 19.5 جنيه للمستهلك و112 جنيهًا للكرتونة عدد 6 عبوات.

وارتفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

عبور لاند تقرر رفع أسعار منتجاتها بالأسواق

كما أرسلت شركة عبور لاند للتجار قوائم بزيادة أسعار منتجاتها بدءا من يوم 27 أبريل الجاري. 

أسباب رفع عبور لاند أسعار منتجاتها

وأشارت عبور لاند في رسالتها للتجار إلى أنها أقرت زيادة جديدة في أسعار  جبنة عبور لاند،  اعتبارا من السبت الموافق 27 أبريل 2024، وأنه سيتم  تعديل أسعار بيع الجبن، نظرا لارتفاع أسعار  الخامات الواردة للشركة 

 ومقارنة أسعار عبور لاند السابقة بسعرها بعد تطبيق الزيادة، يتضح أنها 

١- رفعت سعر الجبن وزن كيلو قيمة نحو 10 جنيهات للشرنك. 

٢- رفعت  الجبن وزن ٥٠٠ جرام نحو 5 جنيهات للشرنك.

٣- رفعت أسعار الجبن وزن ٢٥٠ جرام نحو 5 جنيهات للشرنك. 

٤- رفعت أسعار الجبن وزن ١٢٥ جراما  نحو 5 جنيهات للشرنك. 

رفعت أسعار  الجبن وزن ٨٠ جراما نحو 5 جنيهات للشرنك.

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