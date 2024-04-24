الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

صندوق النقد الدولي يفتتح مكتب في الرياض

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

قال صندوق النقد الدولي في بيان له، اليوم الأربعاء: إنه سيفتتح مكتبا إقليميا جديدا في العاصمة السعودية الرياض ، لتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى عربية وإقليمية.

وتابع بيان صندوق النقد: إنه تم تعيين عبد العزيز واني، وهو مواطن سنغالي، أول مدير للمكتب الإقليمي لصندوق النقد بالرياض.

السعودية توقع اتفاقا لإنشاء صندوق النقد

وكانت وزارة المالية السعودية قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة في أكتوبر من العام 2022.

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و أعلنت المالية السعودية أن هذه الخطوة تعكس مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين.

مدير صندوق النقد الدولي مكتبنا في الرياض لتعزيز الشراكة

وعلق مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا،  "مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية".

ويشار إلي أن، صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، كان قد خفض توقعاته لنمو الاقتصادي السعودي في 2024 إلى 2.7 بالمئة، متوقعًا تباطؤ وتيرة الانتعاش في ظل انخفاض إنتاج النفط، ومتوقعا أيضا أن يزيد النشاط الغير نفطي في المملكة.

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صندوق النقد الرياض السعودية كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد

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