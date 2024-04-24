تراجع معظم بورصات الخليج وسط مخاوف من استمرار التصعيد في غزة

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، الأربعاء، بالتزامن مع استمرار التصعيد في غزة، ووسط أنباء عن عمليات إجلاء جديدة في شمال القطاع.

السوق السعودى

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم "أكوا باور" بنسبة 3.4 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 1.2 بالمئة.

وواصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بنهاية جلسة التداول اليوم.

وانخفضت أسعار النفط قليلا إذ سجل خام برنت 88.02 دولار بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وتراجع أنشطة الأعمال في أكبر سوق مستهلكة للنفط في العالم.

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المؤشر القطرى

وخسر المؤشر القطري 0.5 بالمئة من قيمته متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.2 بالمئة مع هبوط معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي.