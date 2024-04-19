الجمعة 19 أبريل 2024
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اقتصاد

صندوق النقد: أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع ويتجه نحو هبوط سلس للغاية

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

قال محمد الجدعان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي إن أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع، ويتجه نحو هبوط سلس للغاية.

 

وأضاف الجدعان، أن التحديات الجيوسياسية قد يكون لها عواقب حادة وشديدة، مشيرا إلى أن البلدان منخفضة الدخل أكثر معاناة، ما دفعه للتأكيد على أهمية التركيز على الصلابة، والتأكد من تقديم هذا الدعم، بحسب وكالة بلومبرج.

 

وجاء ذلك خلال مشاركة الجدعان في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

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صندوق النقد الدولي، فيتو

عواقب التحديات الجيوسياسية

وقال الجدعان، إن التحديات الجيوسياسية المؤسفة التي يشهدها العالم حاليًا سيكون لها عواقب كبيرة، ولكنه في الوقت نفسه لفت إلى أنها تؤكد أهمية استفادة الأسواق غبر تنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون ومواجهة التشتت.

 

من جهتها، قالت كريستالينا جورجييفا: "نريد أن يشهد العالم نموًا أقوى ومستويات معيشة أعلى والمزيد من الصلابة في مواجهة الأزمات"، مشيرة إلى الاتفاق على الأهمية البالغة لإعادة بناء الهوامش الوقائية في المالية العامة حول العالم.

 

وأضافت جورحييفا، أن مستويات الديون تتصاعد حول العالم، مشيرة إلى بلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا التي تواجه مدفوعات خدمة ديون بنسبة 12% في المتوسط، مقارنة بـ 5% قبل عقد.

 

ونادت المدير العام لصندوق النقد الدولي، بضرورة ترشيد أوجه الإنفاق، واتباع السياسة النقدية الصحيحة، والعمل بشكل مسبق على الاستثمار في رأس المال البشري، والدعم الاجتماعي القوي، وتسهيل الوصول إلى التمويل والائتمان، ودعم وظائف الاقتصاد، والبنية التحتية الرقمية، والانتقال الأخضر.

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دعم في مواجهة الصدمات

وفي سبيل دعم دول العالم في مواجهة التحديات الاقتصادية، كشف رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي عن الاتفاق على طريقة تقدم صندوق النقد الدولي لدعم إعادة هيكلة الديون بموجب اتفاقية العالم الحر المشتركة لمجموعة العشرين، فضلا عن زيادة الأرصدة الاحترازية لصندوق النقد الدولي إلى هدفها المتوسط وهو 25 مليار وحدة حقوق سحب خاصة لأول مرة هذا الشهر وهو ما يمكن الصندوق من استخدام صلاحياته المالية لدعم الأعضاء والتعامل مع الصدمات.

 

وأشار الجدعان إلى أنه من المرجح الانتهاء من الحصول على الموافقات بصدد زيادة الحصص على المستويات المحلية، بحلول نوفمبر من العام الحالي.

 

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