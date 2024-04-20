السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية لبعثة صندوق النقد: الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن ومستمرون في الإصلاحات الهيكلية

لقاء وزير المالية
لقاء وزير المالية مع رئيس بعثة صندوق النقد بمصر

 عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءًا مع إيفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

 

الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن 

 أكد وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية.

تابع الوزير: سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، ونجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين. 

Advertisements

أضاف الوزير، أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار فى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة. 
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، فى إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، وقد شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪، وهناك زيادات إضافية فى مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صندوق النقد صندوق النقد الدولي محمد معيط وزير المالية الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بعثة صندوق النقد بعثة صندوق النقد الدولي في مصر ايفانا هولار

مواد متعلقة

خبراء: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب

وزير المالية: التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح لتقديم خدمات صحية للمواطنين

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

أخبار الاقتصاد اليوم: مكاتب البريد تغلق أبوابها على مستوى الجمهورية لمدة يومين.. وصندوق النقد: اتفاقنا مع مصر يعطيها المجال للتدخل لدعم الجنيه

ستاندرد آند بورز: هجوم إيران على إسرائيل يزيد المخاطر على أوضاع الائتمان العالمية

الضرائب تنفي استعداد شركة مصر المقاصة لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية

صندوق النقد: اتفاقنا مع مصر يعطيها المجال للتدخل لدعم الجنيه ونتمنى ألا يستخدم بدون داع

معيط: نجحنا في إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

Advertisements

منوعات

المزيد

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

تفكيك شبكة للاتجار بالعناكب والزواحف في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

اليورو يحافظ على ثباته مقابل الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية